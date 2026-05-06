Hulk tricolor: Entenda como o Fluminense se tornou o clube do Brasil que mais contrata veteranos

O Fluminense anunciou a contratação do atacante Hulk, de 39 anos, e reforçou uma vocação inigualável no futebol brasileiro. Levantamento do Bolavip Brasil checou todas as janelas de transferências dos clubes brasileiros desde 2022 e descobriu que nenhum contratou mais jogadores veteranos que o tricolor das Laranjeiras.
A média de idade dos reforços do Fluminense desde 2022 é de 25,5 anos; a título de comparação, as contratações do Palmeiras têm idade média de 22,7 anos.
Para fazer uma comparação justa, foram checadas as contratações apenas dos times que participaram de todas as edições da Série A do Brasileirão nos últimos cinco anos: Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, RB Bragantino e São Paulo.
A média de idade dos reforços dos clubes brasileiros de elite nos últimos cinco anos*:
1 - Fluminense: 25,5 anos
2 - Internacional: 25,1 anos
3 - Botafogo: 25 anos
4 - Corinthians: 24,9 anos
5 - São Paulo: 24,7 anos
6 - Atlético-MG: 23,9 anos
7 - Flamengo: 23,8 anos
8 - RB Bragantino: 23,2 anos
9 - Palmeiras: 22,7 anos
*Números extraídos do site especializado Transfermarkt
Contratado pelo Fluminense, Hulk é reforço mais velho da elite em 2026
A transferência de Hulk do Atlético-MG para o Fluminense já representa a quebra de um recorde na temporada: ele se tornou o jogador mais velho a reforçar um dos nove clubes considerados no levantamento. Antes dele, a ida de Edenilson, de 36 anos, para o Botafogo, havia sido a transferência de jogador mais veterano para um dos clubes.
Com Hulk no elenco, o Fluminense passa a ter nada menos que quatro jogadores acima dos 36 anos no elenco: o goleiro Fábio, de 45 anos, o meia Ganso, de 36, o atacante Cano, de 38, além do novo reforço.
Considerando todas as transferências dos nove clubes analisados, apenas quatro foram protagonizadas por jogadores com 39 anos ou mais. Em 2022, D’Alessandro, aos 40 anos, assinou com o Internacional para fazer sua despedida pelo clube. Ele não foi o jogador mais velho a ser contratado naquela temporada, uma vez que Fábio assinou seu primeiro contrato com o Fluminense com 41 anos.
Em 2024, Thiago Silva, então com 39 anos, assinou com o Fluminense. A última contratação de jogador com 39 anos ou mais no período considerado no levantamento também foi protagonizada pelo tricolor, com a transferência de Hulk para o clube carioca.
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