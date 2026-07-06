segunda-feira, 6 de julho de 2026

Detalhes das quartas de final da Bezinha do Paulista estão definidos!


Os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão de 2026, a popular Bezinha, tiveram seus detalhes definidos em reunião do Conselho Técnico no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol, na tarde desta segunda-feira (6/7). Em caso de igualdade no placar agregado dos confrontos, a definição da vaga será nos pênaltis.

Melhor equipe na somatória das fases, o Itaquaquecetuba faz o jogo de ida diante do União Mogi, em Mogi das Cruzes, às 15h do sábado, 11 de julho. No mesmo dia e horário, América e José Bonifácio se enfrentam em São José do Rio Preto; e Matonense e Flamengo jogam em Matão. Já no domingo, às 10h, o Paulinense recebe o Independente, em Paulínia.

Os confrontos de volta acontecem no final de semana seguinte. No sábado, 18 de julho, às 15h, o Itaquaquecetuba recebe o União Mogi, enquanto o Flamengo enfrenta a Matonense, em Guarulhos. No domingo, 19, às 10h, Independente e Paulinense se enfrentam em Limeira, ao passo que às 15h, o José Bonifácio recebe o América.

Para definição dos confrontos das semifinais serão consideradas as campanhas nas somatórias das fases, com a melhor equipe enfrentando a quarta, enquanto segundo e terceiro colocados fazem a outra disputa pelo acesso à Série A4 do Paulistão de 2027.

Confira os jogos das quartas de final da Bezinha:

Jogos de ida

Sábado, 11 de julho

15h

União Mogi x Itaquaquecetuba, em Mogi das Cruzes

Ulisses TV

América x José Bonifácio, em São José do Rio Preto

YouTube Paulistão

Matonense x Flamengo, em Matão

YouTube Paulistão


Domingo, 12 de julho - 10h

Paulinense x Independente, em Paulínia

YouTube Paulistão


Jogos de volta

Sábado, 18 de julho

15h

Itaquaquecetuba  x União Mogi, em Itaquaquecetuba

Ulisses TV

Flamengo x Matonense, em Guarulhos

YouTube Paulistão


Domingo, 19 de julho

10h

Independente x Paulinense, em Limeira

YouTube Paulistão


José Bonifácio x América, local a definir

YouTube Paulistão

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