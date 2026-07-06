Detalhes das quartas de final da Bezinha do Paulista estão definidos!

Os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão de 2026, a popular Bezinha, tiveram seus detalhes definidos em reunião do Conselho Técnico no Edifício Pelé, sede da Federação Paulista de Futebol, na tarde desta segunda-feira (6/7). Em caso de igualdade no placar agregado dos confrontos, a definição da vaga será nos pênaltis.
Melhor equipe na somatória das fases, o Itaquaquecetuba faz o jogo de ida diante do União Mogi, em Mogi das Cruzes, às 15h do sábado, 11 de julho. No mesmo dia e horário, América e José Bonifácio se enfrentam em São José do Rio Preto; e Matonense e Flamengo jogam em Matão. Já no domingo, às 10h, o Paulinense recebe o Independente, em Paulínia.
Os confrontos de volta acontecem no final de semana seguinte. No sábado, 18 de julho, às 15h, o Itaquaquecetuba recebe o União Mogi, enquanto o Flamengo enfrenta a Matonense, em Guarulhos. No domingo, 19, às 10h, Independente e Paulinense se enfrentam em Limeira, ao passo que às 15h, o José Bonifácio recebe o América.
Para definição dos confrontos das semifinais serão consideradas as campanhas nas somatórias das fases, com a melhor equipe enfrentando a quarta, enquanto segundo e terceiro colocados fazem a outra disputa pelo acesso à Série A4 do Paulistão de 2027.
Confira os jogos das quartas de final da Bezinha:
Jogos de ida
Sábado, 11 de julho
15h
União Mogi x Itaquaquecetuba, em Mogi das Cruzes
Ulisses TV
América x José Bonifácio, em São José do Rio Preto
YouTube Paulistão
Matonense x Flamengo, em Matão
YouTube Paulistão
Domingo, 12 de julho - 10h
Paulinense x Independente, em Paulínia
YouTube Paulistão
Jogos de volta
Sábado, 18 de julho
15h
Itaquaquecetuba x União Mogi, em Itaquaquecetuba
Ulisses TV
Flamengo x Matonense, em Guarulhos
YouTube Paulistão
Domingo, 19 de julho
10h
Independente x Paulinense, em Limeira
YouTube Paulistão
José Bonifácio x América, local a definir
YouTube Paulistão
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