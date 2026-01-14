Museu do Futebol exibe camisas históricas inéditas a partir desta semana

As peças inéditas reforçam o diálogo entre ídolos que marcaram gerações e celebram momentos marcantes da história do futebol
A partir desta quarta-feira (14/1), o Museu do Futebol apresenta ao público duas camisas históricas inéditas na Sala Pelé: o uniforme do Santos Futebol Clube usado peplo Rei do Futebol na final da Taça Brasil de 1961 e uma camisa da Seleção Argentina autografada por Diego Maradona, pertencente ao ex-jogador Paulo Silas.
A troca periódica valoriza a circulação de peças icônicas da história do futebol e contribui para a conservação da camisa usada por Pelé na final da Copa de 1970, estrela da sala. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
Desde 2024, o espaço conta com duas vitrines dedicadas a grandes ídolos do esporte: uma sempre ocupada por peças originais usadas por Pelé em diferentes momentos de sua carreira; e outra dedicada a atletas que representam capítulos marcantes da história do futebol, escolhidos em diálogo com exposições temporárias ou com a programação cultural do Museu.
As novas camisas substituem o uniforme usado por Pelé na final da Copa do Mundo de 1970 e a réplica da camisa da Seleção Argentina de 1986, presente que Maradona deu a Rivellino.
As duas novas peças em exibição são originais e permanecem no Museu do Futebol por um período determinado, por meio de empréstimo. A camisa usada por Pelé remete ao glorioso Santos de uma era magistral e eterniza a decisão da Taça Brasil de 1961. Na partida realizada em 27 de dezembro, no Estádio da Vila Belmiro, o Santos venceu o Esporte Clube Bahia por 5 a 1, com três gols do Rei. Desde então, a camisa esteve restrita a exibições particulares e traz inscrições posteriores, como a referência ao bicampeonato de 1964-65, além de outros detalhes pessoais.
Em diálogo com a exposição ¡Cancha Brava! Futebol sudamericano en disputa, está a camisa da Seleção Argentina autografada por Diego Maradona, pertencente ao ex-jogador Paulo Silas. A peça foi presenteada a ele durante um torneio de showbol realizado na Espanha, em 2008.
Conservação
A troca periódica das camisas em exibição no Museu do Futebol atende não apenas à possibilidade de compartilhar acervos diferentes com o público, mas também é uma forma de garantir sua preservação. A conservação de têxteis é um desafio constante, pois são materiais delicados e suscetíveis à ação de agentes externos como a luz e a própria gravidade. Por isso, a camisa usada por Pelé na final da Copa de 1970 sai da vitrine periodicamente para “descansar” na horizontal. Nesses períodos, ela também passa por uma rotina de conservação preventiva realizada por uma especialista em têxteis.
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,67 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
