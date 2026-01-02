Caio Roque é o novo reforço da Portuguesa para a temporada 2026

Lateral esquerdo, que pertencia ao Grupo City, chega com contrato até o final do ano
A Portuguesa SAF anuncia a contratação do lateral-esquerdo Caio Roque, de 23 anos, em um acordo válido até o final da temporada 2026.
Revelado pelo Flamengo, o atleta pertencia ao Grupo City e chega após acumular experiências importantes no futebol nacional e internacional.
Caio Roque teve passagens por Bahia, Londrina e Volta Redonda, onde disputou o último Campeonato Brasileiro da Série B. Durante três temporadas o lateral atuou pelo Lommel SK, da Bélgica, ampliando sua experiência e vivência competitiva.
Com força física e boa presença ofensiva, o jogador se destaca pelo apoio constante ao ataque e pela intensidade no corredor esquerdo, características que reforçam as opções da comissão técnica para o Paulistão.
Animado com o novo desafio, Caio valorizou a oportunidade de defender a camisa rubro-verde.
``É uma honra chegar à Portuguesa. Um clube tradicional, com história muito grande. Disputar o Paulistão aqui é oportunidade importante na minha carreira e vou dar o meu máximo para ajudar a equipe´´, destacou.
O atleta já se apresentou à comissão técnica e está integrado ao elenco que realiza a pré-temporada em Guararema, no interior de São Paulo.
Fonte e foto: assessoria de imprensa da Lusa
