Caio Roque é o novo reforço da Portuguesa para a temporada 2026


Lateral esquerdo, que pertencia ao Grupo City, chega com contrato até o final do ano



A Portuguesa SAF anuncia a contratação do lateral-esquerdo Caio Roque, de 23 anos, em um acordo válido até o final da temporada 2026. 

Revelado pelo Flamengo, o atleta pertencia ao Grupo City e chega após acumular experiências importantes no futebol nacional e internacional.

Caio Roque teve passagens por Bahia, Londrina e Volta Redonda, onde disputou o último Campeonato Brasileiro da Série B. Durante três temporadas o lateral atuou pelo Lommel SK, da Bélgica, ampliando sua experiência e vivência competitiva.

Com força física e boa presença ofensiva, o jogador se destaca pelo apoio constante ao ataque e pela intensidade no corredor esquerdo, características que reforçam as opções da comissão técnica para o Paulistão.


Animado com o novo desafio, Caio valorizou a oportunidade de defender a camisa rubro-verde.

``É uma honra chegar à Portuguesa. Um clube tradicional, com história muito grande. Disputar o Paulistão aqui é oportunidade importante na minha carreira e vou dar o meu máximo para ajudar a equipe´´, destacou.

O atleta já se apresentou à comissão técnica e está integrado ao elenco que realiza a pré-temporada em Guararema, no interior de São Paulo. 









Fonte e foto: assessoria de imprensa da Lusa

