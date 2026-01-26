segunda-feira, 26 de janeiro de 2026

Gabriel Félix comemora o crescimento de produção do Juventus na Série A2 do Paulista


O Juventus chegou à sua terceira vitória consecutiva no último sábado (24/1) ao derrotar, fora de casa, o Grêmio Prudente, por 2 a 1. O goleiro Gabriel Félix, um dos destaques do Moleque Travesso, falou sobre o início de competição e o crescimento na Série A2 do Paulista.

``Tivemos início de adaptação. O começo sempre é difícil, tem a ansiedade da estreia. Foi um empate e uma derrota, um ponto conquistado em seis disputados em dois jogos, mas tínhamos a ciência de que as coisas iriam acontecer. Nosso grupo é qualificado, seguimos trabalhando e graças a Deus conseguimos emplacar três vitórias, subir bem na tabela e esperamos manter dessa forma´´, afirmou o arqueiro.


Na quarta-feira (28), o Moleque Travesso enfrenta o Ituano, vice-líder da competição, com 11 pontos. Gabriel Félix pregou cautela para o jogo.

``Vamos enfrentar uma equipe muito forte, que recentemente estava na primeira divisão e vem de bons resultados, assim como nós que estamos crescendo na competição. Será grande jogo, e com margem muito baixa de erro. Quem errar menos, vai levar a melhor´´, completou.









 

Foto: Divulgação/Juventus - Font: P2

