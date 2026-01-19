Jabaquara contrata volante Davi, ex-Portuguesa Santista, para a Série A4

Atleta nascido em Santos, que atua também na lateral, disputou a Copa Paulista do ano passado
Mais um jovem talento da Baixada Santista irá disputar o Campeonato Paulista da Série A4 com a camisa do Jabaquara. O volante Davi, nascido em Santos e que foi formado nas categorias de base da Associação Atlética Portuguesa, a popular Briosa. foi contratado pelo Leão da Caneleira.
O meio-campista, que joga também como lateral direito, tem 22 anos de idade, 1,79 metro de altura e pesa 77 quilos. No ano passado, o atleta participou de diversos jogos da Briosa na Copa Paulista.
``Como santista de nascimento, para mim é uma satisfação ter a oportunidade de defender mais um clube da Cidade. Estou treinando forte com o comando do treinador Adriano Piemonte e bastante motivado para fazer grande campanha pelo Jabuca´´, declarou o jogador que também passou pela base do Londrina do Paraná.
APRESENTAÇÃO OFICIAL NO DIA 27
O Jabaquara estreia na Série A4 no próximo dia 31, quando irá enfrentar o Nacional da Capital. A partida está programada para as 15 horas no Estádio Espanha.
Antes, no dia 27 (terça-feira), será realizada a apresentação oficial à torcida e à imprensa da comissão técnica encabeçada por Adriano Piemonte, do elenco e dos uniformes da equipe. O evento será realizado às 19h30 no salão do Centro Español de Santos, localizado à Avenida Ana Costa, 286, no bairro Campo Grande.
