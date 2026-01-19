Museu do Futebol inaugura mostra sobre a primeira excursão à Europa de um time brasileiro

A viagem da delegação do Club Athetico Paulistano é retratada na sala Zona Mista do Museu, a partir de 24 de janeiro
Antes mesmo de a Seleção Brasileira cruzar o Atlântico pela primeira vez, em 1934, um clube paulista já havia levado o futebol nacional à Europa. Fundado em 1900, o Club Athletico Paulistano foi o primeiro time brasileiro a excursionar pelo continente europeu, em 1925 – e impressionou tanto que seus jogadores foram chamados pela imprensa de “reis do futebol”.
Para celebrar essa viagem pioneira, o Museu do Futebol inaugura, no dia 24 de janeiro, às 10h, a exposição "Os Reis do Futebol" - O Club Athletico Paulistano na Europa em 1925, que revisita a trajetória da equipe na França, Suíça e Portugal, com uma campanha de nove vitórias em dez partidas, incluindo a goleada por 7 a 2 sobre o selecionado francês na estreia.
Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
A mostra é correalizada pelo Paulistano, e narra como a viagem foi realizada graças à iniciativa do então presidente do clube, Antonio Prado Junior. Fatos que ilustram da partida em navio às partidas sob frio e neve, apoiados por imagens e objetos disponibilizados pelo clube – como a mala usada por Arthur Friedenreich, “El Tigre”. Primeiro grande astro do futebol brasileiro antes da profissionalização, que só aconteceu em 1933, ele voltou como artilheiro com 11 gols.
Os objetos expostos são centenários: contam com taças e bolas de couro utilizadas em seis das partidas da excursão, além de uma réplica do uniforme utilizado na ocasião.
A área interativa apresenta a exibição do documentário 1925 – O Ano em Que Nos Tornamos Reis, e narrações históricas dos gols que marcaram a excursão. Haverá também um audioguia, um vídeo em libras e uma imagem que remete ao "ataque de Arthur Friedenreich e Durval Junqueira", contra a equipe do Stade Français C.A.S.G.
História
Em 1925, o Paulistano realizou a primeira excursão de um clube brasileiro à Europa, anos antes da criação da Copa do Mundo. A viagem de navio pelo Oceano Atlântico durou mais de vinte dias só na ida. Mesmo sob frio e neve, marcas históricas foram registradas em campo. Nove vitórias em dez jogos disputados na França, Suíça e Portugal. Foram eleitos “Os Reis do Futebol” pela imprensa francesa. No retorno ao Brasil, o time foi recebido com festas e homenagens grandiosas nos portos e capitais por onde passou, consagrando a viagem na história do Brasil e do futebol. Abriu portas para que craques, times e seleção brasileira conquistassem o mundo.
Serviço:
Mostra "Os Reis do Futebol" - O Club Athletico Paulistano na Europa em 1925
Data: de 24 de janeiro até abril
Local: Sala Zona Mista, 2º andar
Horário: Terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até às 17h)
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,67 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
SOBRE O CLUB ATHLETICO PAULISTANO
O Club Athletico Paulistano é um dos pioneiros do esporte do Brasil, em 125 anos de existência. Tradicional formador de atletas em diversas modalidades, soma craques e títulos tanto na base quanto entre adultos, do futebol ao vôlei, assim como no basquete, esgrima, judô, tênis, polo aquático e muitos mais. Tem forte atuação em cultura, eventos, shows e gastronomia, com amplo incentivo social. Mais informações no site oficial paulistano.org.br.
PATROCINADORES E PARCEIROS
