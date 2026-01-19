Kadir, do Botafogo, marca na estreia, faz história e brilha com a camisa do Panamá

Atacante do Fogão se tornou o terceiro jogador mais jovem a balançar a rede pela seleção panamenha
A primeira vez a gente nunca esquece, e Kadir tratou de transformar sua estreia pela seleção principal do Panamá em um momento histórico. Titular no amistoso contra a Bolívia, no último domingo (18/1), em Tarija, o atacante de 18 anos marcou seu primeiro gol pelo seu país logo nos minutos iniciais da partida.
A joia do Botafogo precisou de menos de cinco minutos em campo para deixar sua marca. Kadir recebeu passe em profundidade e finalizou com categoria, tocando por cima do goleiro Carlos Lampe para abrir o placar no Estádio IV Centenário. O confronto terminou empatado em 1 a 1.
Com o gol, o jovem entrou para a história do futebol panamenho ao se tornar o terceiro jogador mais jovem a marcar pela seleção principal do seu país.
O momento especial teve ainda um significado emocional. Kadir dedicou o gol ao padrinho Luis Tejada, maior artilheiro de todos os tempos da seleção do Panamá, que faleceu em 2024. Em homenagem ao ídolo, o atacante atuou com a camisa 18, número eternizado pelo ex-jogador e carregado agora com ainda mais simbolismo.
``Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava uma estreia assim. Entrei focado, tranquilo, e quando a bola sobrou ali eu só pensei em fazer o simples. Graças a Deus deu tudo certo. Esse gol tem um significado enorme pra mim´´, comemorou.
Convocado pela primeira vez para a seleção principal, Kadir vive um momento especial também no Botafogo.
``Isso é fruto de muito trabalho. O Botafogo me prepara todo dia para esse tipo de jogo, para esse tipo de pressão. Agora é seguir com os pés no chão, aproveitar as oportunidades e continuar evoluindo. Quero continuar ajudando o Panamá e voltar ainda mais confiante para o Rio de Janeiro´´, acrescentou.
Antes de retornar ao clube carioca, Kadir segue com a sua seleção, se preparando para mais um amistoso, agora contra o México, quinta-feira (22), na Cidade do Panamá.
Foto: Divulgação / Fonte: Triple
