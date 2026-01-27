terça-feira, 27 de janeiro de 2026
Novorizontino lidera o Paulistão. Guarani, Mirassol e Primavera entram e Santos, Lusa e Capivariano saem do G8
Informativo diário com notícias, curiosidades, bastidores, contratações, demissões e classificações. Os times pequenos e médios do interior de São Paulo, Capital, Grande ABC e Grande São Paulo são priorizados. Mas jamais esquecerei dos outros Estados e de clubes e jogadores brasileiros no futebol internacional!
