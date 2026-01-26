Em boa fase com a camisa do Santo André, Miguel analisa duelo com a líder Ferroviária pela Série A2

Depois de altos e baixos nas primeiras rodadas, o Santo André finalmente entrou no G8 da Série A2 do Campeonato Paulista, ocupando a oitava colocação após derrotar a Inter, em Limeira, por 1 a 0. Nesta quarta-feira (28/1), o Ramalhão encara a líder Ferroviária, no estádio Bruno José Daniel, pela sexta rodada da competição.
Após se destacar na Copinha, o lateral-direito Miguel já subiu para o profissional e tomou conta da posição. Foram três jogos como titulares e um gol marcado, na vitória por 1 a 0, em casa, diante do XV de Piracicaba.
O camisa 2 do Ramalhão falou sobre o bom início na Série A2 e o acolhimento que recebeu na equipe principal.
``Está sendo um início muito especial para mim. Estreei no profissional com gol e já fiz três jogos como titular jogando os 90 minutos. Fui escolhido para a Seleção da Rodada e estou tendo muitas oportunidades, aprendendo muito e feliz com o grupo. O elenco recebeu muito bem os garotos que subiram. Não tem nenhuma vaidade e nos ajudam sempre que possível e isso ajudou para podermos fazer nosso jogo´´, disse Miguel, emendando.
``Agora vamos encarar uma equipe que tem um dos principais investimentos da Série A2, que é a líder e que busca retornar à elite do estadual. Será um grande jogo e faremos nosso melhor possível para podermos pontuar´´, completou.
Foto: Ariston Tavares - Fonte: P2
Nenhum comentário:
Postar um comentário