quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

Jabaquara apresenta elenco e uniformes para a disputa do Campeonato Paulista da Série A4


 Leão da Caneleira estreia no próximo sábado, em casa, diante do Nacional


Em evento realizado na noite da última terça-feira (27/1), no Centro Español de Santos, o Jabaquara apresentou oficialmente ao torcedor e à imprensa o elenco que irá defender o clube na edição 2026 do Campeonato Paulista da Série A4, bem como os uniformes que serão utilizados pelos atletas.

A cerimônia contou com a presença dos diretores da centenária agremiação santista, autoridades, como a vice-prefeita de Santos, Audrey Kleys, e o vereador Cacá Teixeira (PSDB), além de representantes da colônia espanhola da Baixada Santista, com a qual o Jabuca mantém vínculo desde que foi fundado como Hespanha Futebol Clube, no dia 15 de novembro de 1914.

``O Jabaquara é um clube poliesportivo, social e cultural, mas o futebol sempre foi seu carro-chefe. A festa foi muito bem organizada e mostra que iremos honrar nossa história no futebol paulista fazendo boa campanha. E os uniformes ficaram muito bonitos´´, declarou José Dominguez Fernandez, o Pepe, presidente do Leão da Caneleira.

ELENCO FORTE

Treinador e responsável pela gestão do Departamento de Futebol Profissional, Adriano Piemonte também mostrou otimismo em uma boa trajetória da equipe na competição estadual.

``Mesmo com orçamento limitado, montamos elenco forte e equilibrado, com jogadores de qualidade em todas as posições. Além disso, nosso planejamento foi muito bem feito e estamos treinando desde o início de dezembro. A expectativa é a melhor possível´´, disse o comandante rubro-amarelo.


ESTREIA EM CASA

A estreia do Jabuca na Série A4 acontece no sábado (31), diante do Nacional da Capital. A partida está programada para as 15 horas, no Estádio Espanha, em Santos.

Nas quatro rodadas seguintes, o Leão irá enfrentar o São Caetano (7 de fevereiro, no ABC), Jacareí (11/02, em Santos), Colorado Caieiras (14/02, fora) e o Tanabi (21/02, no interior).


 




Fonte: Tática Assessoria  e foto: Jabaquara AC


 

Posted by at

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários (Atom)