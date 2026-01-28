Jabaquara apresenta elenco e uniformes para a disputa do Campeonato Paulista da Série A4

Leão da Caneleira estreia no próximo sábado, em casa, diante do Nacional
Em evento realizado na noite da última terça-feira (27/1), no Centro Español de Santos, o Jabaquara apresentou oficialmente ao torcedor e à imprensa o elenco que irá defender o clube na edição 2026 do Campeonato Paulista da Série A4, bem como os uniformes que serão utilizados pelos atletas.
A cerimônia contou com a presença dos diretores da centenária agremiação santista, autoridades, como a vice-prefeita de Santos, Audrey Kleys, e o vereador Cacá Teixeira (PSDB), além de representantes da colônia espanhola da Baixada Santista, com a qual o Jabuca mantém vínculo desde que foi fundado como Hespanha Futebol Clube, no dia 15 de novembro de 1914.
``O Jabaquara é um clube poliesportivo, social e cultural, mas o futebol sempre foi seu carro-chefe. A festa foi muito bem organizada e mostra que iremos honrar nossa história no futebol paulista fazendo boa campanha. E os uniformes ficaram muito bonitos´´, declarou José Dominguez Fernandez, o Pepe, presidente do Leão da Caneleira.
ELENCO FORTE
Treinador e responsável pela gestão do Departamento de Futebol Profissional, Adriano Piemonte também mostrou otimismo em uma boa trajetória da equipe na competição estadual.
``Mesmo com orçamento limitado, montamos elenco forte e equilibrado, com jogadores de qualidade em todas as posições. Além disso, nosso planejamento foi muito bem feito e estamos treinando desde o início de dezembro. A expectativa é a melhor possível´´, disse o comandante rubro-amarelo.
ESTREIA EM CASA
A estreia do Jabuca na Série A4 acontece no sábado (31), diante do Nacional da Capital. A partida está programada para as 15 horas, no Estádio Espanha, em Santos.
Nas quatro rodadas seguintes, o Leão irá enfrentar o São Caetano (7 de fevereiro, no ABC), Jacareí (11/02, em Santos), Colorado Caieiras (14/02, fora) e o Tanabi (21/02, no interior).
Fonte: Tática Assessoria e foto: Jabaquara AC
