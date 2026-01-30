Com elenco experiente, Jabaquara estreia neste sábado, em casa, contra o Nacional, na Série A4 do Paulista

Jogo com o Nacional começa às 15 horas na Caneleira. Ingressos a partir de R$ 10
Após três meses de preparação, o Jabaquara inicia neste sábado (31/1) sua trajetória no Campeonato Paulista da Série A4. O adversário na primeira rodada será o Nacional, da Capital, em confronto de clubes fundadores da Federação Paulista de Futebol marcado para as 15 horas, no Estádio Espanha, em Santos.
O Leão da Caneleira contratou 20 atletas, com destaque para o zagueiro equatoriano Perea, seu companheiro Eric, gaúcho revelado pelo Inter de Porto Alegre, ambos com 1,95 metro de altura; os volantes Weslley, ex-Santos, e Vitor Magalhães, além do meia Giovanny, formado no Corinthians e com passagem pelo futebol italiano, e o atacante Lukaku, ex-Bahia e Braga de Portugal.
``Montamos um elenco experiente e qualificado, mesclado com atletas jovens e de grande potencial. É um grupo equilibrado e versátil, com opções táticas para as diversas alternativas que surgem em cada partida. Além disso, estamos treinando desde novembro, o que me deixa confiante que temos condições de estrear com vitória e lutar pela classificação´´, disse Adriano Piemonte, em sua quinta temporada consecutiva no comando técnico do Jabuca.
INGRESSOS JÁ À VENDA
Os ingressos de arquibancada para Jabaquara x Nacional custam R$ 20 e já podem ser adquiridos diretamente na sede do clube, à Avenida Francisco Ferreira Canto, 351, no bairro da Caneleira, até as 18 horas desta sexta-feira e a partir das 9 horas da manhã de sábado.
Têm direito à meia-entrada associados do Jabuca, aposentados, estudantes e professores da rede pública.
REGULAMENTO
O regulamento da Série A4 é o mesmo dos anos anteriores, com 16 clubes se enfrentando em turno único na primeira fase. Ao término das 15 rodadas, os oito primeiros se classificam para as quartas de final e os dois últimos serão rebaixados para a Segunda Divisão.
Nas etapas eliminatórias, os confrontos serão em ida e volta até a decisão, prevista para os dias 6 e 10 de maio. Os dois finalistas garantem a promoção para a Série A3 estadual de 2027.
