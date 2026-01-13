Thales Oleques aprova empate contra o Guarani e ressalta virtudes do Primavera antes do duelo com Mirassol

Uma das novidades do Paulistão 2026, o Primavera, da cidade de Indaiatuba, deu mostras na primeira rodada que não chegou na competição para brincar. Mesmo jogando fora de casa, o clube treinado por Rafael Marques teve uma atuação consistente e conseguiu sair de Campinas com um ponto na bagagem ao empatar em 1 a 1 diante do Guarani.
Presente nos 90 minutos do duelo disputado no estádio Brinco de Ouro, o lateral Thales Oleques ressaltou a atuação do Primavera na largada do Campeonato Paulista.
``Tivemos bom desempenho. Conseguimos propor o jogo e impusemos ritmo forte. Enfrentamos rival com grande história nacional e na casa deles. Por isso, dentro do contexto que foi a partida, creio que começamos bem e pontuando num dos estaduais mais fortes do Brasil´´, destacou o atleta, que foi um dos reforços contratados pelo Fantasma.
O foco do Primavera agora se volta para a sua estreia como mandante. Nesta quarta-feira (14/1), às 19h, os comandados por Rafael Marques medirão forças contra o Mirassol, que estreou goleando o São Paulo por 3 a 0. A partida marcará o reencontro de Thales Oleques como o técnico Rafael Guanaes.
``Trabalhei com o Rafael Guanaes no Operário e sei bem a maneira que ele arma as equipes, por isso não podemos nos descuidar. O sucesso do Mirassol passa muito pelo trabalho dele. É um clube exemplo, que cresceu em estrutura e na qualidade do elenco. Mas, também temos jogadores qualificados e será a nossa estreia em casa. É aquele típico jogo bom para se jogar e estamos preparados para dar alegria ao nosso torcedor´´, concluiu Thales Oleques.
Fonte AV - Foto: Rodrigo Menezes - Primavera
