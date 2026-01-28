CBF sorteia mandos de campo da primeira fase da Copa do Brasil e chaveamento até a terceira fase

A CBF sorteou na tarde desta quarta-feira (28/1) os mandos de campo da primeira fase e definiu o chaveamento até a terceira fase da Copa Betano do Brasil, em evento realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
Esta será a 38ª edição da Copa Betano do Brasil e marcará uma virada de chave na competição, cujo número de clubes participantes saltou de 92 para 126 e de 122 para 155 na quantidade de partidas, passando a ter nove fases.
Da primeira à quarta fase, os classificados serão definidos em jogos únicos. Da quinta fase, etapa em que os 20 clubes da Série A ingressarão, até as semifinais, os duelos acontecerão em duelos de ida e volta. De forma inédita, o campeão será conhecido em jogo único, previsto para 6 de dezembro.
Além da vaga direta na fase de grupos da Libertadores para o vencedor do torneio, o vice-campeão irá se garantir em fase preliminar da competição continental.
A data-base para a primeira fase é o dia 18 de fevereiro.
Veja os duelos da primeira fase:
Ji-Paraná-RO x FC Pantanal-MS
Ivinhema-MS x Independente-AP
Baré-RR x Madureira-RJ
Gama-DF x Monte Roraima-RR
Galvez-AC x Guaporé-RO
Vasco-AC x Velo Clube-SP
Araguaína-TO x Primavera-SP
Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES
Betim-MG x Piauí-PI
América-SE x Tirol-CE
Santa Catarina-SC x IAPE-MA
Porto-BA x Serra Branca-PB
Maguary-PE x Laguna-RN
Primavera-MT x Bragantino-PA
*Clubes à esquerda serão mandantes na partida
Confrontos da 2ª fase
Grupo 15 - América-MG x América de Propriá-SE ou Tirol-CE
Grupo 16 - Ivinhema-MS ou Independente-AP x Volta Redonda
Grupo 17 - América-RN x Grêmio Sampaio-RR
Grupo 18 - Anápolis-GO x Cianorte-PR
Grupo 19 - Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva Ferroviária-ES x Sport
Grupo 20 - Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou Pantanal
Grupo 21 - Rio Branco-ES x Athletic-MG
Grupo 22 - Manauara-AM x Itabaiana-SE
Grupo 23 - Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN
Grupo 24 - Castanhal-PA x Guarani
Grupo 25 - Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
Grupo 26 - Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
Grupo 27 - Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá
Grupo 28 - Novorizontino x Nacional-AM
Grupo 29 - Mixto-MT x Botafogo-PB
Grupo 30 - São Luiz-RS x Maranhão
Grupo 31 - Ceará x Araguaína-RO ou Primavera-SP
Grupo 32 - Joinville x CSA
Grupo 33 - São Bernardo FC-SP x Atlético-BA
Grupo 34 - ASA-AL x Operário-MS
Grupo 35 - Velo Clube-SP ou Vasco-AC x Vila Nova
Grupo 36 - Tombense-MG x Oratório-AP
Grupo 37 - Caxias-RS x Guarany de Bagé-RS
Grupo 38 - Operário VG-MT x Gazin de Porto Velho-RO
Grupo 39 - Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA
Grupo 40 - Retrô x Uberlândia-MG
Grupo 41 - Boavista-RJ x Maringá-PR
Grupo 42 - Trem-AP x Fluminense-PI
Grupo 43 - Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás
Grupo 44 - Baré-RR ou Madureira x ABC
Grupo 45 - Águia de Marabá-PA x Independência-AC
Grupo 46 - Tuna Luso-PA x Tocantinópolis
Grupo 47 - Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO
Grupo 48 - Londrina x Penedense-AL
Grupo 49 - Capital-TO x Manaus
Grupo 50 - Juazeirense-BA x Capital-DF
Grupo 51 - Betim-MG ou Piauí x Operário-PR
Grupo 52 - Imperatriz-MA x Amazonas
Grupo 53 - Figueirense x Azuriz-PR
Grupo 54 - Santa Cruz x Sousa-PB
Grupo 55 - CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB
Grupo 56 - Avaí x Porto Vitória-ES
Grupo 57 - Portuguesa x Altos-PI
Grupo 58 - Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
*Clubes à esquerda serão mandantes na partida
Duelos da 3ª Fase
Grupo 59 - Barra-SC x vencedor do grupo 15
Grupo 60 - vencedor do grupo 16 x vencedor do grupo 17
Grupo 61 - vencedor do grupo 19 x vencedor do grupo 18
Grupo 62 - vencedor do grupo 21 x vencedor do grupo 20
Grupo 63 - vencedor do grupo 22 x vencedor do grupo 23
Grupo 64 - vencedor do grupo 24 x vencedor do grupo 25
Grupo 65 - vencedor do grupo 27 x vencedor do grupo 26
Grupo 66 - vencedor do grupo 29 x vencedor do grupo 28
Grupo 67 - vencedor do grupo 30 x vencedor do grupo 31
Grupo 68 - vencedor do grupo 32 x vencedor do grupo 33
Grupo 69 - vencedor do grupo 35 x vencedor do grupo 34
Grupo 70 - Confiança x vencedor do grupo 36
Grupo 71 - Ponte Preta x vencedor do grupo 37
Grupo 72 - vencedor do grupo 38 x vencedor do grupo 39
Grupo 73 - vencedor do grupo 41 x vencedor do grupo 40
Grupo 74 - vencedor do grupo 43 x vencedor do grupo 42
Grupo 75 - vencedor do grupo 44 x vencedor do grupo 45
Grupo 76 - vencedor do grupo 46 x vencedor do grupo 47
Grupo 77 - vencedor do grupo 49 x vencedor do grupo 48
Grupo 78 - vencedor do grupo 51 x vencedor do grupo 50
Grupo 79 - vencedor do grupo 52 x vencedor do grupo 53
Grupo 80 - vencedor do grupo 54 x vencedor do grupo 55
Grupo 81 - vencedor do grupo 57 x vencedor do grupo 56
Grupo 82 - Paysandu x vencedor do grupo 58
*Clubes à esquerda serão mandantes na partida
Nenhum comentário:
Postar um comentário