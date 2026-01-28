quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

CBF sorteia mandos de campo da primeira fase da Copa do Brasil e chaveamento até a terceira fase


A CBF sorteou na tarde desta quarta-feira (28/1) os mandos de campo da primeira fase e definiu o chaveamento até a terceira fase da Copa Betano do Brasil, em evento realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Esta será a 38ª edição da Copa Betano do Brasil e marcará uma virada de chave na competição, cujo número de clubes participantes saltou de 92 para 126 e de 122 para 155 na quantidade de partidas, passando a ter nove fases.

Da primeira à quarta fase, os classificados serão definidos em jogos únicos. Da quinta fase, etapa em que os 20 clubes da Série A ingressarão, até as semifinais, os duelos acontecerão em duelos de ida e volta. De forma inédita, o campeão será conhecido em jogo único, previsto para 6 de dezembro.

Além da vaga direta na fase de grupos da Libertadores para o vencedor do torneio, o vice-campeão irá se garantir em fase preliminar da competição continental.

A data-base para a primeira fase é o dia 18 de fevereiro.

Veja os duelos da primeira fase:


Ji-Paraná-RO x FC Pantanal-MS

Ivinhema-MS x Independente-AP

Baré-RR x Madureira-RJ

Gama-DF x Monte Roraima-RR

Galvez-AC x Guaporé-RO

Vasco-AC x Velo Clube-SP

Araguaína-TO x Primavera-SP

Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES

Betim-MG x Piauí-PI

América-SE x Tirol-CE

Santa Catarina-SC x IAPE-MA

Porto-BA x Serra Branca-PB

Maguary-PE x Laguna-RN

Primavera-MT x Bragantino-PA


*Clubes à esquerda serão mandantes na partida


Confrontos da 2ª fase

Grupo 15 - América-MG x América de Propriá-SE ou Tirol-CE

Grupo 16 - Ivinhema-MS ou Independente-AP x Volta Redonda

Grupo 17 - América-RN x Grêmio Sampaio-RR

Grupo 18 - Anápolis-GO x Cianorte-PR

Grupo 19 - Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva Ferroviária-ES x Sport

Grupo 20 - Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou Pantanal

Grupo 21 - Rio Branco-ES x Athletic-MG

Grupo 22 - Manauara-AM x Itabaiana-SE

Grupo 23 - Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN

Grupo 24 - Castanhal-PA x Guarani

Grupo 25 - Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE

Grupo 26 - Ceilândia-DF x Jacuipense-BA

Grupo 27 - Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá

Grupo 28 - Novorizontino x Nacional-AM

Grupo 29 - Mixto-MT x Botafogo-PB

Grupo 30 - São Luiz-RS x Maranhão

Grupo 31 - Ceará x Araguaína-RO ou Primavera-SP

Grupo 32 - Joinville x CSA

Grupo 33 - São Bernardo FC-SP x Atlético-BA

Grupo 34 - ASA-AL x Operário-MS

Grupo 35 - Velo Clube-SP ou Vasco-AC x Vila Nova

Grupo 36 - Tombense-MG x Oratório-AP

Grupo 37 - Caxias-RS x Guarany de Bagé-RS

Grupo 38 - Operário VG-MT x Gazin de Porto Velho-RO

Grupo 39 - Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA

Grupo 40 - Retrô x Uberlândia-MG

Grupo 41 - Boavista-RJ x Maringá-PR

Grupo 42 - Trem-AP x Fluminense-PI

Grupo 43 - Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás

Grupo 44 - Baré-RR ou Madureira x ABC

Grupo 45 - Águia de Marabá-PA x Independência-AC

Grupo 46 - Tuna Luso-PA x Tocantinópolis

Grupo 47 - Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO

Grupo 48 - Londrina x Penedense-AL

Grupo 49 - Capital-TO x Manaus

Grupo 50 - Juazeirense-BA x Capital-DF

Grupo 51 - Betim-MG ou Piauí x Operário-PR

Grupo 52 - Imperatriz-MA x Amazonas

Grupo 53 - Figueirense x Azuriz-PR

Grupo 54 - Santa Cruz x Sousa-PB

Grupo 55 - CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB

Grupo 56 - Avaí x Porto Vitória-ES

Grupo 57 - Portuguesa x Altos-PI

Grupo 58 - Portuguesa-RJ x Maracanã-CE


*Clubes à esquerda serão mandantes na partida

Duelos da 3ª Fase


Grupo 59 - Barra-SC x vencedor do grupo 15

Grupo 60 - vencedor do grupo 16 x vencedor do grupo 17

Grupo 61 - vencedor do grupo 19 x vencedor do grupo 18

Grupo 62 - vencedor do grupo 21 x vencedor do grupo 20

Grupo 63 - vencedor do grupo 22 x vencedor do grupo 23

Grupo 64 - vencedor do grupo 24 x vencedor do grupo 25

Grupo 65 - vencedor do grupo 27 x vencedor do grupo 26

Grupo 66 - vencedor do grupo 29 x vencedor do grupo 28

Grupo 67 - vencedor do grupo 30 x vencedor do grupo 31

Grupo 68 - vencedor do grupo 32 x vencedor do grupo 33

Grupo 69 - vencedor do grupo 35 x vencedor do grupo 34

Grupo 70 - Confiança x vencedor do grupo 36

Grupo 71 - Ponte Preta x vencedor do grupo 37

Grupo 72 - vencedor do grupo 38 x vencedor do grupo 39

Grupo 73 - vencedor do grupo 41 x vencedor do grupo 40

Grupo 74 - vencedor do grupo 43 x vencedor do grupo 42

Grupo 75 - vencedor do grupo 44 x vencedor do grupo 45

Grupo 76 - vencedor do grupo 46 x vencedor do grupo 47

Grupo 77 - vencedor do grupo 49 x vencedor do grupo 48

Grupo 78 - vencedor do grupo 51 x vencedor do grupo 50

Grupo 79 - vencedor do grupo 52 x vencedor do grupo 53

Grupo 80 - vencedor do grupo 54 x vencedor do grupo 55

Grupo 81 - vencedor do grupo 57 x vencedor do grupo 56

Grupo 82 - Paysandu x vencedor do grupo 58


*Clubes à esquerda serão mandantes na partida

Posted by at

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários (Atom)