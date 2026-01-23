Em busca da liderança na Série A2, Fabinho, do Monte Azul, desafia o São José no Vale do Paraíba

Sete jogos movimentam neste sábado a quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Um dos destaques é o confronto do Monte Azul, que corre atrás da liderança, com o São José, que precisa vencer para afastar a crise do Vale do Paraíba. O duelo acontecerá às 19 horas, no Estádio Martins Pereira, na cidade de São José dos Campos.
Volante do Azulão, Fabinho considera a força do adversário, mas garante que o elenco irá viajar confiante após o triunfo da última quarta-feira por 1 a 0 sobre o São Bento, em Sorocaba.
``Nosso início de competição está sendo muito bom, com duas vitórias fora de casa diante do Santo André e do São Bento. Sabemos que o São José irá impor dificuldades, mas estamos bem preparados e acredito que temos boas chances de voltar para Monte Azul com mais um resultado positivo´´, declarou o atleta agenciado pelas empresas Mundek Sports e Piemonte Best Soccer.
Após duas vitórias, um empate e uma derrota, o Azulão ocupa o terceiro lugar da Série A2 com sete pontos ganhos, apenas um a menos que Ferroviária e Ituano, que dividem a liderança. Já a Águia do Vale aparece na 13ª posição com três pontos.
Foto: Divulgação / Monte Azul - Fonte: Tática Assessoria
