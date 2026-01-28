Livro escrito pelo jornalista Franklin Valverde retrata 10 momentos em que a figura do Rei do Futebol esteve presente em sua vida
A Editora Patuá em parceria com o Museu Pelé convida para o lançamento do livro Entende? - 10 crônicas sobre Pelé, de Franklin Valverde, no dia 5 de fevereiro, a partir das 15 horas, no Museu Pelé, em Santos.
Pelé é o brasileiro mais conhecido no mundo e também um dos mais queridos. Presença marcante no esporte, ministro de estado e personagem constante na mídia, construiu uma história junto ao seu povo como nenhum outro. Foi símbolo de supremacia em uma atividade humana, assim como símbolo do Brasil no exterior. Frente a todas essas qualidades explica-se a presença de Pelé entre várias gerações de brasileiras e brasileiros.
Nesse Entende?, interjeição imortalizada pelo Rei do futebol, Franklin Valverde reuniu 10 crônicas em que a figura de Pelé esteve presente em sua vida. São 10 momentos que refletem sentimentos, emoções, alegrias e também tristezas, sim, pois a vida também é feita delas.
Valverde diz que “Entende? é um livro sobre futebol pelo olhar de um torcedor apaixonado”, sintetizando a essência de sua nova obra.
Publicada pela Editora Patuá, Entende? – 10 crônicas sobre Pelé relata como o Rei despertou a paixão do autor pelo futebol. São 10 crônicas que fluem de maneira leve e envolvente, conduzindo o leitor para um passeio literário da primeira até a última frase. A obra é ilustrada com fotos que retratam muitos dos momentos abordados no livro.
Serviço
Entende? – 10 crônicas sobre Pelé
De Franklin Valverde
Dia: 5 de fevereiro de 2026, a partir das 15h
Local: Museu Pelé
Endereço: Largo Marquês de Monte Alegre, 1 - Valongo, Santos – SP - CEP: 11010-260.
O AUTOR
Franklin Valverde é poeta, jornalista, professor universitário e torcedor do Santos FC desde criancinha. É graduado em Jornalismo (PUC-SP), mestre em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-americana pela FFLCH-USP e doutor em Ciências da Comunicação pela ECA-USP. No jornalismo trabalhou nos veículos Jornal da Tarde, Folha da Tarde, Veja São Paulo, IPS, O Estado de S.Paulo; foi editor das revistas Churrasco & Churrascarias, Viva Gourmet e K – Jornal de Crítica. Teve programas radiofônicos nas emissoras: Brasil 2000 FM, Cultura FM, Trianon AM e Brasil Atual FM. Também foi apresentador do programa Debate Aberto, da TV São Marcos, no Canal Universitário (São Paulo). Pela Editora Patuá publicou os livros de contos Antes do zoológico (2018) e Babylonia blues (2019); Concretudes (2022), uma síntese de sua produção poética visual nos últimos quarenta anos, e Bossalnarianas – Flashes irreverentes da Era da Estupidez (2022), um livro de microcrônicas ilustradas pelo autor e um livro de microcrônicas ilustradas pelo autor, e Sem descontos, obra que inaugurou um novo gênero literário, o des-conto.
