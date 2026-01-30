Rayan repete feito de Vini Jr e Rodrygo e se torna quarta maior venda do futebol brasileiro sem ter passado pela Seleção

Ver jovens jogadores brasileiros movimentarem grandes cifras ainda na primeira transferência da carreira, deixando o país rumo ao exterior, não é novidade. Mas o fenômeno segue raro quando a promessa negociada sequer estreou pela seleção principal. Levantamento do Somos Fanáticos descobriu que Rayan, contratado como reforço do Bournemouth, da Inglaterra, se tornou a quarta maior venda de um jogador brasileiro que nunca atuou pela seleção, repetindo feito de jogadores do nível de Vini Jr e Rodrygo.
O jogador, de apenas 19 anos, foi vendido pelo Vasco ao Bournemouth por 35 milhões de euros (aproximadamente R$220 milhões). Sem nunca ter sido convocado por Carlo Ancelotti ou qualquer outro técnico do Brasil anterior, movimenta cifras astronômicas sem sequer ter a Amarelinha no currículo, feito que jogadores como Estêvão, Endrick, Gabriel Jesus e Lucas Paquetá não conseguiram.
Rodrygo e Vini Jr são os brasileiros com a valorização mais acelerada
No topo da lista, o "Raio" santista estabeleceu o padrão de ouro na temporada 19/20. Vendido ao Real Madrid, Rodrygo seguiu os passos de Neymar, mas com uma valorização ainda mais acelerada. O clube espanhol garantiu sua contratação assim que ele atingiu a maioridade, apostando em sua técnica refinada. Hoje, ele é peça fundamental no ataque merengue e titular constante da Seleção, justificando cada centavo do investimento recorde.
Empatado com Rodrygo, Vini Jr foi o precursor dessa nova era de vendas astronômicas. Negociado pelo Flamengo na temporada 18/19, Vini Jr. sequer tinha se firmado como titular absoluto do Rubro-Negro quando o Real Madrid decidiu pagar sua multa rescisória. Anos depois se sagrou melhor do mundo pela Fifa, confirmando que o Real acertou em pagar tanto por um jogador que sequer havia sido convocado para a seleção.
Atrás de Rayan, jogadores que não se firmaram na Europa
Movimentos como o do Real Madrid, com Rodrygo e Vini Jr, e como o do Bournemouth, com Rayan, não deixam de ser arriscados, uma vez que uma convocação para a seleção brasileira principal serve de indício de que o jovem jogador tem condições de se firmar entre os jogadores de mais alto nível.
O levantamento descobriu que atrás do agora ex-vascaíno aparecem nomes como Reinier, Arthur, Alexandre Pato e Yuri Alberto, jogadores nos quais clubes europeus se dispuseram a investir altas cifras antes mesmo de terem sido convocados para a seleção e que não conseguiram grandes feitos no Velho Continente.
Só o tempo dirá qualquer se o Bournemouth acertou ou errou no investimento tão alto por Rayan.
As 10 maiores vendas de jogadores brasileiros sem passagens pela seleção*:
1 - Vini Jr (Real Madrid, 18/19): 45 milhões de euros
2 - Rodrygo (Real Madrid, 19/20): 45 milhões de euros
3 - Vitor Reis (Manchester City, 24/25): 37 milhões de euros
4 - Rayan (Bournemouth, 25/26): 35 milhões de euros
5 - Arthur (Barcelona, 18/19): 31 milhões de euros
6 - Reinier (Real Madrid, 19/20): 30 milhões de euros
7 - Yuri Alberto (Zenit, 21/22): 25 milhões de euros
8 - Alexandre Pato (Milan, 07/08): 24 milhões de euros
9 - Luís Guilherme (West Ham, 24/25): 23 milhões de euros
10 - Lucas Severino (Rennes, 01/02): 21,3 milhões de euros
* Valores extraídos do site especializado Transfermarkt.
Sobre o Somos Fanáticos
O Somos Fanáticos é um site especializado em notícias e entretenimento esportivo, focado em fornecer informações de qualidade sobre o futebol europeu, Campeonato Brasileiro da Série A e os principais torneios do mundo. Seus conteúdos são originais e produzidos por uma equipe dedicada, garantindo uma cobertura completa e atualizada.
O site pertence à Better Collective. A Better Collective possui mídias esportivas globais e nacionais com a visão de se tornar o principal grupo de mídia esportiva digital. Estamos em uma missão de entusiasmar os fãs de esportes por meio de conteúdo envolvente e fomentar comunidades apaixonadas no mundo todo. O portfólio inclui diversas marcas, como: HLTV, FUTBIN, Soccernews, Action Network, Playmaker HQ, VegasInsider, Bolavip, Redgol, Torcedores e Somos Fanáticos. Com sede em Copenhague, na Dinamarca, a empresa é duplamente listada na bolsa de valores Nasdaq Stockholm (BETCO) e listada na Nasdaq Copenhagen (BETCO DKK).
Nenhum comentário:
Postar um comentário