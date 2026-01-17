Por empréstimo, São José contrata atacante Lucas Reis, do São Bernardo

Em busca de fortalecer o setor ofensivo do São José, a diretoria oficializou a contratação do atacante Lucas Reis, de 24 anos, para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O jogador fez toda a pré-temporada com o São Bernardo FC e chega por empréstimo.
Ao longo da carreira, Lucas Reis vestiu as camisas de Campinense-PB, Botafogo-PB, Pouso Alegre-MG e São Bernardo, clube pelo qual fez parte da campanha de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro em 2025, acumulando experiência em competições nacionais. Ainda em 2025, o jogador defendeu o Altos-PI no Campeonato Piauiense, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste; terminou o estadual como artilheiro da competição.
O atleta já teve seu primeiro contato com o clube e com a torcida joseense. Na última quarta-feira (14), Lucas esteve presente no Estádio Martins Pereira, onde acompanhou a vitória do São José sobre o Grêmio Prudente, pela Série A2.
``O São José é um grande clube e com ambições nesta Série A2. Pude conhecer de perto, na quarta-feira, toda a energia da torcida. Venho para buscar meu espaço e lutar muito pelas vitórias e o sucesso da Águia neste ano´´, afirmou Lucas Reis.
O atacante já está integrado ao elenco e à disposição da comissão técnica para a sequência da temporada.
O São José volta a campo, pela terceira rodada da Série A2, neste sábado (17), às 19h, em casa, diante do Juventus.
Fonte e foto: assessoria de imprensa do São José
