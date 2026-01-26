Formado na base, meia Alector retorna ao Jabaquara para disputar a Série A4 do Paulista

Apresentação oficial do elenco será realizada nesta terça-feira no Centro Español
Revelado nas categorias de base do Jabaquara, Alector está de volta ao clube santista para integrar o elenco no Campeonato Paulista da Série A4. O meia de 19 anos de idade disputou a Copa Paulista de 2025 pela Portuguesa Santista e iniciou a temporada participando da Copa São Paulo de Juniores com a camisa do Água Santa.
``No Jabaquara iniciei minha trajetória no futebol e estou muito feliz com a oportunidade de disputar pela primeira vez uma competição profissional pelo Leão da Caneleira. Estamos a poucos dias da estreia e o trabalho está sendo forte para começar a Série A4 com resultado positivo´´, disse o meio-campista que nasceu em Belém, no Pará, dia 11 de janeiro de 2007.
Com o comando do técnico Adriano Piemonte, o Jabuca inicia sua caminhada no estadual no próximo sábado (31/1), quando enfrentará o Nacional, da Capital. O confronto está marcado para as 15 horas, no Estádio Espanha, em Santos.
ELENCO SERÁ APRESENTADO NESTA TERÇA-FEIRA
A diretoria do Jabaquara e os gestores do Departamento de Futebol Profissional do clube irão apresentar o elenco e os uniformes para a disputa da Série A4 na noite desta terça-feira (27).
O evento aberto ao público e à imprensa será realizado a partir das 19h30 no salão social do Centro Español de Santos, localizado à Avenida Ana Costa, 286, no bairro Campo Grande.
Fonte e foto: Tática Assessoria
