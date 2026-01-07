Após empréstimo ao Retrô, Eduardo Porto retorna à Inter de Limeira para disputar a Série A2

Das 12 partidas da Internacional de Limeira no último Paulistão, o zagueiro Eduardo Porto esteve presente em nove jogos e foi um dos jogadores mais regulares da equipe alvinegra na competição estadual, tendo destaque em atuações contra gigantes, como no confronto diante do São Paulo.
As boas atuações no estadual mais valorizado do Brasil fizeram com que Eduardo Porto fosse emprestado pela Inter ao Retrô na disputa da Série C. No clube pernambucano, o versátil jogador, que também pode atuar como lateral, teve alta minutagem e participou de 15 das 19 partidas da Fênix na competição nacional.
``A passagem pelo Retrô foi bastante importante para a minha carreira. Creio que amadureci e aprendi bastante ao ter uma grande sequência de jogos numa competição nacional´´, enalteceu o defensor de 24 anos.
Novamente vestindo a camisa da Internacional de Limeira, Eduardo Porto não esconde a felicidade do retorno, principalmente após o acesso do clube alvinegro à Série C.
``Tenho um carinho especial pela Inter de Limeira. Fico feliz em voltar e espero ajudar de todas as formas possíveis para que o clube consiga os seus objetivos novamente. Nesta volta, encontrei todos motivados a fazerem mais um grande ano´´, explicou o atleta.
O primeiro compromisso oficial da Internacional de Limeira em 2026 será neste domingo (11/1), às 10 horas, contra o Monte Azul, fora de casa. A partida é válida pela primeira rodada da Série A2 do Paulista.
``Trabalhamos muito bem nesta pré-temporada e a nossa expectativa está grande de fazermos uma grande estreia. Começar pontuando como visitante será determinante para a sequência da competição´´, finalizou Eduardo Porto.
Fonte: AV - Foto: Anderson Lira / Divulgação
