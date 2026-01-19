Alan Dotti assume o comando do São Bento! Monte Azul terá interino na quarta rodada da Série A2

A terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A2 fez dois treinadores deixarem o cargo. No São Bento, de Sorocaba, após três derrotas consecutivo, Fabiano Carneiro (foto acima) foi demitido. Já no Monte Azul, após um empate, uma derrota e uma vitória. Josué Gamma (foto abaixo) pediu demissão alegando pressão e tentativa de intromissão em seu trabalho.
Nesta segunda-feira (19/1), a diretoria do São Bento já anunciou o nome do novo treinador. Tratase de Alan Dotti, que recentemente treinou a Portuguesa na Copa Paulista 2024 e o Água Santa na Série D 2025.
Alan Dotti estava atualmente no Lagarto-SE, já conhece a casa (integrou a comissão técnica do São Bento (mascote abaixo) em 2021 antes de consolidar-se treinador), e chega junto de seu auxiliar técnico, César Belli Michelon.
Nesta quarta-feira (21), pela quarta rodada da Série A2, o São Bento joga em casa diante do Monte Azul, às 19h30. E, além do novo treinador, terá importante reforço: o meia-atacante Vitinho, ex-São Bernardo, que vestiu outras importantes camisas no futebol paulista: Mogi Mirim, Botafogo, Bragantino e Santo André, sendo titular em todas.
Fora do estado, Vitinho também jogou pelo Tupi-MG, Atlético Goianiense e Paraná!
ATLÉTICO MONTE AZUL
O Atlético Monte Azul (mascote acima) informou que, de forma surpreendente, foi comunicado da saída do treinador Josué Gamma do comando técnico da equipe. A decisão partiu de um pedido do próprio profissional à diretoria do clube, que respeitou sua vontade e não mediu esforços para tentar reverter a situação.
O Atlético Monte Azul agradece ao treinador pelo período de trabalho, dedicação e profissionalismo demonstrados durante sua passagem pelo clube, desejando sucesso na sequência de sua carreira.
Enquanto a definição do novo treinador não acontece, os trabalhos de treinamentos do elenco ficarão sob responsabilidade do auxiliar técnico da casa Gilsinho. De forma interina, a equipe será comandada pelo gerente geral Filippo Novelli diante do São Bento.
