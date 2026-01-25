Volante Vitor Magalhães reforça o Jabaquara na Série A4

Elenco será apresentado oficialmente na próxima terça-feira no Centro Español de Santos
Vitor Magalhães é o novo reforço do Jabaquara para a disputa do Campeonato Paulista da Série A4. O volante de 23 anos de idade assinou contrato até o término da competição, cuja estreia do Leão da Caneleira está marcada para o próximo dia 31, diante do Nacional da Capital, no Estádio Espanha, em Santos.
Baiano de Salvador, Vitor Magalhães Ferreira nasceu no dia 30 de dezembro de 2002, pesa 74 quilos e tem 1,80 metro de altura. Após atuar nas categorias de base do Internacional, Avaí, Coritiba e CSA, ele jogou como profissional no Itapirense, Inter de Bebedouro e Mauá, pelo qual se destacou na Segunda Divisão estadual nas duas últimas temporadas.
``Conheço bem o futebol paulista e fiquei muito feliz com o convite do treinador Adriano Piemonte para vir para o Jabaquara. Estamos treinando forte e a expectativa é muito boa para fazer grande campanha na Série A4´´, dísse o novo meio-campista do centenário clube santista.
APRESENTAÇÃO NO CENTRO ESPAÑOL
A apresentação oficial à torcida e à imprensa da comissão técnica, do elenco e dos uniformes do Jabuca para a temporada 2026 será realizada na próxima terça-feira, dia 27.
O evento está programado para as 19h30 no salão social do Centro Español de Santos, localizado à Avenida Ana Costa, 286, no bairro Campo Grande.
Fonte e foto: Tática
