João Paulo espera ajudar São Bernardo a vencer a lanterna Ponte Preta

O São Bernardo viveu até aqui todos os sentimentos pelo Paulistão 2026. Iniciou bem com vitória em cima do Capivariano, perdeu diante do São Paulo, e na última rodada, contra o Noroeste, ficou na igualdade em 1 a 1, somando mais um ponto e chegando a quatro na competição.
Quem marcou o gol do Bernô foi João Paulo, batendo de primeira, da entrada da área. Foi dele também, aliás, o gol do acesso para a Série B na temporada passada.
``A gente trabalhou muito na semana e também falou da dificuldade do compromisso, que não podia baixar a guarda. Sabemos que o Paulistão é alto nível. Saímos na frente, fiquei feliz demais pelo gol, por marcar mais uma vez pelo São Bernardo. Queríamos a vitória, mas é do jogo. É entender esse empate e pensar na próxima rodada´´, afirmou o camisa 28.
O próximo adversário, aliás, é bem conhecido do meio-campista. É que o Berno terá pela frente a Ponte Preta neste meio de semana. João Paulo viveu grande temporada na Macaca, em 2020, quando fez 10 gols e foi artilheiro do time, somando ainda mais seis assistências, sendo negociado para o Fortaleza, na Série A.
``É o que falamos lá atrás, antes do início da competição, não tem muito tempo para lamentar, é focar no próximo. Temos que ver onde e o que precisamos evoluir e focar nisso nos treinamentos. Tive ótima passagem por lá, as coisas foram boas e tenho boas recordações. É fazer nosso melhor jogo em busca dos três pontos´´, finalizou.
Ponte Preta e São Bernardo medem força às 21h30 desta quarta-feira (21/1), no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quarta rodada do Paulistão.
Fonte: AV - Foto: Janes Carvalho
Nenhum comentário:
Postar um comentário