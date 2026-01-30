Sérgio Guedes valoriza atuação consistente da Briosa após vitória em Ulrico Mursa e liderança isolada da Série A3

Após a vitória da Portuguesa Santista por 1 a 0 sobre o União Suzano, na última quinta-feira (29/1), pela segunda rodada do Paulistão A3 2026, o técnico Sérgio Guedes analisou as dificuldades do confronto e elogiou a postura da equipe diante de um adversário forte fisicamente.
``Eu acho que o time enfrentou dificuldade porque o campeonato é forte. O adversário marca muito, corre muito, mas gradativamente as coisas vão acontecendo porque você persiste e insiste para que elas possam se acertar´´, afirmou.
O treinador também destacou o desempenho coletivo e considerou a apresentação consistente e merecedora do resultado positivo em Ulrico Mursa.
``Foi uma apresentação bem consistente para vencer o jogo. Acho que o resultado foi bem merecido´´, completou.
Por fim, Sérgio Guedes ressaltou o momento vivido pela equipe e a relação com a torcida neste início de competição.
``O time convidando a torcida, jogando, tendo resultado. O contexto do início de tudo dá um prenúncio de que, se a gente souber cuidar, vai caminhar bem´´, concluiu.
A popular Briosa é o único dos 16 clubes participantes na Série A3 que tem 100% de aproveitamento e lidera, de maneira isolada, a tabela de classificação com seis pontos. A Portuguesa Santista volta a campo neste domingo (1/2), às 10 horas, novamente em casqa, no estádio Ulrico Mursa, diante do Rio Branco, que ainda não venceu.
A partida será transmitido ao vivo, e exclusiva, na Ulisses TV no Youtube.
Fonte e foto: assessoria de imprensa da Briosa
