Guarani demite técnico Matheus Costa e Elano assume interinamente

O Guarani encerrou a passagem do técnico Matheus Costa logo na segunda rodada do Campeonato Paulista. Na estreia, em casa, o Bugre havia empatado com o Primavera por 1 a 0. Já na última terça-feira (13/1), a equipe foi superada pelo Novorizontino, em Novo Horizonte, por 2 a 0. E cortaram a cabeça do comandante! Elano vai assumir o time interinamente.
O detalhe é que na derrota para o Novorizontino, o jogo estava erquilibrado até aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o atacante Lucca, de maneira nada inteligente, foi expulso. E com um a menos o Bugre não foi páreo para o time da casa.
A saída de Matheus Costa foi comemorada pela torcida do Guarani, que queria a sua demisão logo após o término da Série C do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, além de não vencer nenhum dérbi (duelos com a Ponte Preta), o Bgre jogou mal e, dentro de casa, na última rodada dos quadrangulares, perdeu a chance de acesso à Série B para a grande rival.
Matheus Costa trabalhou no comando do Guarani em apenas 13 partidas. E não conseguiu cair nas graças da torcida bugrina. Foram cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas.
O Guarani volta a campo, pela terceira rodada do Paulistão, no domingo (18), às 20h30, para encarar o Santois. O duelo acontecerá na Vila Belmiro.
Nenhum comentário:
Postar um comentário