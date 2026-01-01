Mesmo sem vaga direta, Boston City-MG terá vários atletas disputando a Copinha

Com DNA formador, clube marca presença no maior torneio de base do país
O Boston City FC não estará na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 de forma direta, mas o clube de Manhuaçu (Minas Gerais) seguirá representado por seus atletas que foram emprestados, de forma estratégica, aos clubes que disputarão a competição que tem início nesta sexta-feira, dia 2 de janeiro.
Com um DNA formador, o Boston City FC tem um trabalho sólido e consistente, que se reflete no fato de que praticamente um time inteiro do estará em campo nesse que é o maior torneio de base do país.
``Esses atletas levam para a Copinha a marca de um clube que forma, prepara e projeta talentos, reforçando a presença do Boston City FC no cenário nacional´´, explica o gerente de futebol, Lucas Góes.
Jogadores do Boston City FC que disputarão a Copinha 2026:
Lucas Canella – Zagueiro | 2007 | Emprestado ao Grêmio-RS
Samuel – Lateral-esquerdo | 2005 | Emprestado ao Ceará-CE
Álvaro Kayo – Meio-campo | 2008 | Emprestado ao Ceará-CE
Pedro Manoel – Zagueiro | Emprestado ao Mirassol-SP
Cauã Lucas – Extremo atacante | 2005 | Emprestado ao Botafogo-SP
Wenderson Rosa – Centroavante | 2007 | Emprestado ao Botafogo-SP
William Lopes – Centroavante | 2008 | Emprestado ao Fluminense-RJ
Augusto – Volante | 2007 | Emprestado ao Atlético-PI
Lucas Gabriel – Lateral-esquerdo | 2006 | Emprestado ao Atlético-PI
A representatividade poderia ser maior. O lateral-esquerdo Victor Hugo (2008), que defenderia o Sport-PE, acabou ficando fora da competição por lesão.
Apesar da grande campanha no Campeonato Mineiro Sub-20 de 2025, onde o Leão terminou na 4ª colocação geral, desta vez a classificação não foi suficiente para garantir presença direta na Copinha 2026.
Fonte: Tuddo
