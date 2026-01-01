quinta-feira, 1 de janeiro de 2026

Copinha começa nesta sexta-feira (2/1) com a realização de seis partidas


A Copinha Sil 2026, 56ª edição da tradicional Copa São Paulo de Futebol Jr, tem início nesta sexta-feira, 2 de janeiro, com seis partidas que vão movimentar três sedes: Patrocínio Paulista, Votuporanga e Bálsamo.

Todos os confrontos da maior competição de base do país terão transmissão ao vivo.

Na primeira fases equipes jogam dentro dos respectivos grupos (três partidas para cada time). Os dois primeiros colocados garantem classificação à segunda fase.

Confira abaixo onde acompanhar cada uma das partidas:


8h45

 Meia Noite-SP x Real-RR, em Patrocínio Paulista – YouTube Paulistão


11h

Coritiba x Ponte Preta, em Patrocínio Paulista – Xsports


15h45

Votuporanguense-SP x Galvez-AC, em Votuporanga – YouTube Paulistão


16h15

Mirassol x Forte-ES, em Bálsamo – YouTube Paulistão

18h

Grêmio-RS x Falcon-SE, em Votuporanga – YouTube Cazé TV


18h30

Sport-PE x Linense-SP, em Bálsamo - Xsports

