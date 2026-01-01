Copinha começa nesta sexta-feira (2/1) com a realização de seis partidas

A Copinha Sil 2026, 56ª edição da tradicional Copa São Paulo de Futebol Jr, tem início nesta sexta-feira, 2 de janeiro, com seis partidas que vão movimentar três sedes: Patrocínio Paulista, Votuporanga e Bálsamo.
Todos os confrontos da maior competição de base do país terão transmissão ao vivo.
Na primeira fases equipes jogam dentro dos respectivos grupos (três partidas para cada time). Os dois primeiros colocados garantem classificação à segunda fase.
Confira abaixo onde acompanhar cada uma das partidas:
8h45
Meia Noite-SP x Real-RR, em Patrocínio Paulista – YouTube Paulistão
11h
Coritiba x Ponte Preta, em Patrocínio Paulista – Xsports
15h45
Votuporanguense-SP x Galvez-AC, em Votuporanga – YouTube Paulistão
16h15
Mirassol x Forte-ES, em Bálsamo – YouTube Paulistão
18h
Grêmio-RS x Falcon-SE, em Votuporanga – YouTube Cazé TV
18h30
Sport-PE x Linense-SP, em Bálsamo - Xsports
