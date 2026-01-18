Em classificação inédita às quartas da Copinha, Ibrachina, de Renato Souza, encara Palmeiras na Arena Barueri

Fazendo campanha história, Dragão já eliminou os gigantes Atlético-MG e Inter-RS
Grande sensação da Copa São Paulo em 2026, o Ibrachina volta a campo nesta segunda-feira para enfrentar o Palmeiras. O confronto válido pelas quartas de final será realizado às 18h30 na Arena Barueri.
Mesmo bastante feliz por colocar o Dragão pela primeira vez entre os oito melhores da principal competição de base do futebol brasileiro, o técnico Renato Souza deixa claro que o pensamento é chegar ainda mais longe.
``Este ano alcançamos a classificação inédita pera as quartas de final, o que o clube ainda não havia conseguido nas seis participações anteriores. Isso é motivo de orgulho, mas de maneira alguma estamos satisfeitos. Queremos seguir em frente na luta pelo título e, mesmo respeitando a força do Palmeiras, vamos lutar bastante pela vaga na semi´´, declarou o comandante do time da Mooca.
TRABALHAR O EMOCIONAL
Após seis partidas consecutivas em sua arena, o Ibrachina irá atuar pela primeira vez fora de casa na Copinha. Renato Souza ponderou que esse detalhe aumenta a dificuldade para a equipe, mas mostra confiança na qualidade técnica e na personalidade de seu elenco.
``É claro que atuar em nossa casa foi importante em tudo o que fizemos até aqui, mas estamos trabalhando o emocional do grupo para o desafio que teremos em Barueri. Contamos com atletas de qualidade e que certamente não irão se intimidar com a pressão da torcida palmeirense. Estamos preparados para fazer um grande jogo e seguir fazendo história com o Ibrachina´´, afirmou o treinador.
TERROR DOS GIGANTES
O Ibrachina soma seis partidas disputadas na edição 2026 da Copa São Paulo, com quatro vitórias e dois empates, 14 gols marcados e somente cinco sofridos.
Entres os eliminados pela equipe dirigida por Renato Souza nas etapas anteriores estão dois campeões da competição: o Atlético Mineiro, superado na segunda fase, e o Internacional de Porto Alegre, nas oitavas de final.
Fonte e foto: Tática / Ibrachina FC
