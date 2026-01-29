Novamente no futebol paulista, Thiago Nunes foca em disputar a Série A3 pelo Bandeirante

Zagueiro foi contratado recentemente pelo Bandeirante, que busca o acesso à segunda divisão paulistana
Antigo conhecido do futebol paulista, Thiago Nunes está de volta ao Estado. Dessa vez para defender a camisa do Bandeirante, da cidade de Birigui, na Série A3.
Diante disso, o zagueiro ressalta quais são as suas expectativas para a temporada.
``Quero que o Bandeirante possa realizar uma competição no mais alto nível para que possamos alcançar o objetivo maior, que é o título´´, disse antes de completar.
``Com o acesso você tem a confirmação de que o trabalho foi feito com excelência e automaticamente todos os envolvidos no projeto são reconhecidos e valorizados. É um feito muito importante´´, afirmou.
Já sobre a Série A3, Thiago Nunes relata o tipo de desafio que espera desta competição.
``Não vejo como dificuldade, mas como um desafio. A sequência de jogos pode ser desgastante por não ter um período maior de recuperação entre os jogos. Mas é algo que todas as equipes irão enfrentar e tenho a certeza que nós estamos preparados para encarar e performar da melhor forma possível´´, concluiu.
Com passagem de destaque pelo Oeste (atual Osasco Sporting), Nunes chegou ao time de Birigui após rápida passagem pelo Decisão (PE).
Após duas rodadas ainda sem vitória, o Bandeirante trocou o técnico Luiz Carlos Martins pelo Fábio Toth. E volta a campo, na terceira rodada da Série A3, neste sábado (31/1), na cidade de Porto Feliz, diante do Desportivo Brasil. O jogo acontece às 15 horas.
Foto: divulgação
