terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Joseense muda de nome e cidade antes mesmo do início da Série A4 do Paulista


Não foi apenas o ex-Oeste, da cidade de Barueri, que mudou de nome e cidade na Série A2 do Campeonato Paulista, virando Osasco Sporting antes mesmo do início da competição. O agora ex-Joseense, da cidade de São José dos Campos, também abandou sua cidade, se transferiu para Jacareí, também no Vale do Paraíba, e virou Jacareí Futebol Clube antes mesmo do pontapé inicial na Série A4, que começa no dia 30 de janeiro.

Em comunicado divulgado na segunda-feira, dia 19 de janeiro, já com o novo logo de Jacareí, a diretoria do ex-Joseense divulgou o seguinte recado. Aliás, o técnico Augusto Ambrogi, em entrevista exclusiva ao Bate Bola Raiz, da Ulisses TV no Youtube, já tinha adiantado essa situação.


``Hoje iniciamos um novo capítulo na nossa história. Nasce aqui O Jacareí Futebol Clube representando oficialmente a cidade de Jacareí e reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do futebol na região.

Essa mudança simboliza mais do que um novo nome: representa um novo ciclo, novos desafios e a construção de uma identidade ainda mais forte, conectada com a nossa comunidade, nossa torcida e nosso território.

Seguimos com profissionalismo, seriedade e ainda mais paixão pelo Futebol, agora sob uma nova bandeira.



Jacareí Futebol Clube (acima antigo mascote do clube, Jacareí Atlético Clube)

O Jacaré do Vale. 

