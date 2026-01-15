Zagueiro gaúcho de 1,94 de altura, Eric é contratado pelo Jabaquara para a Série A4 do Paulista

Restando pouco mais de duas semanas para o início do Campeonato Paulista da Série A4, o Jabaquara segue montando seu elenco. A mais recente aquisição é o zagueiro gaúcho Eric, que tem 1,94 de altura e que iniciou sua trajetória nas categorias de base do Internacional de Porto Alegre.
Trabalhando com a equipe que inicia a participação no estadual no próximo dia 31, diante do Nacional, no Estádio Espanha, em Santos, o técnico Adriano Piemonte elogiou o novo reforço do Leão da Caneleira.
``O Eric é forte física e tecnicamente, que sabe usar sua estatura avantajada tanto na defesa quanto no ataque, nas jogadas de bola parada. Além disso, ele tem perfil de liderança, já tendo sido capitão em alguns dos times em que atuou´´, detalhou o treinador do Jabuca.
TRAJETÓRIA
Eric Francisco Pires da Silva nasceu na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, no dia 19 de agosto de 2002.
Como profissional, o zagueiro vestiu as camisas do Real Brasília-DF, URT-MG e São Gabriel-RS. No ano passado, ele foi o capitão do Lemense no Paulista da Série A3 e em seguida defendeu o Blumenau de Santa Catarina.
Fonte e foto: Tática Assessoria
