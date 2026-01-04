domingo, 4 de janeiro de 2026

Destaque da várzea, atacante Lobão estreia como profissional no Jabaquara


Atleta de 24 anos natural de São Vicente já treina para a Série A4


Velho conhecido no futebol de várzea da Baixada Santista e da Grande São Paulo, Lobão irá ganhar sua primeira oportunidade como atleta profissional no Jabaquara. O atacante de 24 anos de idade assinou contrato e já está treinando com o elenco comandado pelo técnico Adriano Piemonte para o Campeonato Paulista da Série A4.

``Fizemos avaliações com atletas da região e o Lobão se destacou logo de cara. Chamamos ele para realizar alguns treinos e ele seguiu mostrando muita qualidade como um atacante versátil, com forte presença na área e habilidade nas jogadas de beirada. É um jogador que tem tudo para brilhar na Série A4´´, declarou Piemonte.


OPORTUNIDADE

Natural de São Vicente, Israel Ribeiro Duarte nasceu no dia 10 de maio de 2001. O atacante de 1,84 de altura e 85 quilos não esconde a motivação por fazer sua estreia em uma competição profissional.

``Estou há muitos anos na várzea e muita gente se surpreendia pelo fato de eu nunca ter jogado em nenhum time de base ou adulto. Fiquei feliz com o interesse do Jabaquara e quero aproveitar essa oportunidade ajudar o clube a conquistar seus objetivos em 2026´´, concluiu Lobão.








Fonte e foto: Tática Assessoria

Posted by at

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Assinar: Postar comentários (Atom)