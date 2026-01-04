Destaque da várzea, atacante Lobão estreia como profissional no Jabaquara

Atleta de 24 anos natural de São Vicente já treina para a Série A4
Velho conhecido no futebol de várzea da Baixada Santista e da Grande São Paulo, Lobão irá ganhar sua primeira oportunidade como atleta profissional no Jabaquara. O atacante de 24 anos de idade assinou contrato e já está treinando com o elenco comandado pelo técnico Adriano Piemonte para o Campeonato Paulista da Série A4.
``Fizemos avaliações com atletas da região e o Lobão se destacou logo de cara. Chamamos ele para realizar alguns treinos e ele seguiu mostrando muita qualidade como um atacante versátil, com forte presença na área e habilidade nas jogadas de beirada. É um jogador que tem tudo para brilhar na Série A4´´, declarou Piemonte.
OPORTUNIDADE
Natural de São Vicente, Israel Ribeiro Duarte nasceu no dia 10 de maio de 2001. O atacante de 1,84 de altura e 85 quilos não esconde a motivação por fazer sua estreia em uma competição profissional.
``Estou há muitos anos na várzea e muita gente se surpreendia pelo fato de eu nunca ter jogado em nenhum time de base ou adulto. Fiquei feliz com o interesse do Jabaquara e quero aproveitar essa oportunidade ajudar o clube a conquistar seus objetivos em 2026´´, concluiu Lobão.
Fonte e foto: Tática Assessoria
