Base do Corinthians e com experiência na Itália, Giovanny será o camisa 10 do Jabaquara na Série A4


Mais um atleta com experiência internacional irá integrar o elenco do Jabaquara no Campeonato Paulista da Série A4. Giovanny, meia-atacante alagoano de 25 anos de idade, formado nas categorias de base do Corinthians, e que atuou por duas temporadas na Itália, assinou contrato para a disputa do estadual.

``O Jabaquara é um clube tradicional, que está fazendo preparação forte para fazer boa campanha e lutar para subir de divisão. Estou bastante motivado para ajudar meus companheiros na conquista desses objetivos e empenho não irá faltar nos treinos e nos jogos´´, declarou o jogador que tem 1,78 metro de altura e pesa 80 quilos.

Treinador do Leão da Caneleira, Adriano Piemonte não poupa elogios ao novo reforço.

``O Giovanny tem muita qualidade e excelente finalização, inclusive marcou vários gols de fora da área nos jogos-treino. Ele é uma das nossas principais contratações e será nosso camisa 10 na Série A4´´, revelou o comandante rubro-amarelo.


TRAJETÓRIA

Luiz Giovanny da Silva Morais nasceu na cidade de Arapiraca, em Alagoas, no dia 5 de fevereiro de 2000 e por três temporadas jogou nas categorias sub-17 e sub-20 do Corinthians. Como profissional, o meia-atacante atuou pelo Juventus, EC São Bernardo, Inter de Bebedouro, Grêmio Mauaense e Joseense.

Fora do estado, vestiu as camisas do Brasiliense e do Samambaia, ambos do Distrito Federal, e entre 2024 e 2025 defendeu o Brindisi e o Monforte, na Itália.







Fonte e foto: Tática Assessoria

