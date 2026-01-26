Após pedir demissão na 3ª rodada da Série A2, Josué Gamma reconhece precipitação e retorna ao comando do Monte Azul na 6ª rodada

O futebol é repleto de surpresas e não seria diferente na Série A2 do Campeonato Paulista. No último final de semana, após quatro treinadores serem demitidos: Grêmio Prudente (Rogério Corrêa), XV de Piracicaba (Moisés Egert), São José (Marcelo Marelli) e Inter de Limeira (Alberto Félix), o Monte Azul anunciou o retorno de Josué Gamma, que havia pedido demissão.
Alegando interferência em seu trabalho, de maneira inesperada, Josué Gamma pediu demissão no Monte Azul logo após a derrota, em casa, por 1 a 0 para o Linense. Apesar do tropeço, a equipe estava dentro do cobiçado G8.
Surpresa, a diretoria do Monte Azul trabalhou com funcionários do clube, sem contratar outro treinador, e nos bastidores negociava o retorno dfe Josué Gamma. E, no último sábado (24/1), após marcar o gol de empate na última bola do jogo, no empate por 1 a 1 diante do São José, fora de casa, os jogadores pediram o retorno do treinador, que emendou:
``Diga ao povo que fico!”
A decisão marca o retorno de Josué ao comando técnico do Atlético Monte Azul e a continuidade de um trabalho construído com seriedade, entrega e resultados dentro de campo.
O desfecho positivo é fruto de um trabalho incansável do gerente geral Filippo Novelli, alinhado ao patrono João Celso de Moraes, que entenderam que o melhor para o projeto do clube seria a permanência de um profissional fundamental na atual campanha. Afinal, o Monte Azul é o quarto colocado após cinco rodadas e segue dentro do G8.
Josué se reapresentou nesta segunda-feira (26) com o restante do elenco, já com foco total no compromisso de quarta-feira (28), em Monte Azul Paulista, quando medirá forças com o Votuporanguense, adversário do duelo histórico que marcou a conquista inédita da Copa Paulista de 2024.
