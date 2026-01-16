Museu do Futebol oferece aula aberta sobre futebol e arte contemporânea com João Mulambö

Encontro propõe reflexões sobre o futebol como linguagem cultural, memória coletiva e expressão estética
No dia 20 de janeiro, o Museu do Futebol realiza a aula aberta “A importância de recuperar a bola para continuar atacando”, com o artista João Mulambö, em um encontro gratuito que convida o público a refletir sobre o futebol para além das quatro linhas. A atividade acontece das 14h às 16h, no Auditório do Museu, e integra a programação do Férias no Museu. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
Preparada especialmente para o Museu do Futebol, a aula apresenta a trajetória de Mulambö a partir de obras em que o futebol surge como linguagem, gramática visual, memória e fundamento artístico. A partir de experiências pessoais e de sua relação com o esporte, o artista propõe uma leitura do futebol como fenômeno cultural capaz de atravessar questões de identidade, território, estética popular e história coletiva.
Ao longo do encontro, o público terá contato com trabalhos do próprio artista que dialogam diretamente com o universo do futebol, evidenciando como gestos, narrativas e imagens do jogo se transformam em matéria artística. A aula também se expande para referências de outros artistas e para momentos emblemáticos do futebol popular, estabelecendo conexões com movimentos e conceitos da história da arte.
Episódios icônicos, como o corte de cabelo de Ronaldo na Copa do Mundo de 2002 ou a célebre defesa “escorpião” de René Higuita, são analisados como gestos performáticos, imagens simbólicas e manifestações estéticas que ultrapassam o campo esportivo. A proposta é convidar o público a pensar o futebol não apenas como espetáculo ou competição, mas como um potente dispositivo cultural e visual, capaz de produzir imaginários, narrativas e formas de criação que dialogam com a arte contemporânea e com as expressões populares brasileiras.
O artista está presente entre as obras produzidas especialmente para a mostra temporária ¡Cancha Brava! Futebol sul-americano em disputa, destaca-se a participação de Mulambö com a obra “Diego”, apresentada ao público em formato de reprodução tátil do craque argentino.
SERVIÇO
Aula aberta com João Mulambö: A importância de recuperar a bola para continuar atacando
Data: 20 de janeiro
Horário: das 14h às 16h
Local: Auditório do Museu do Futebol
Entrada: GRÁTIS
Museu do Futebol
Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu - São Paulo
De terça a domingo, das 9h às 18h (entrada permitida até as 17h)
Toda primeira terça-feira do mês, até as 21h (entrada até 20h)
R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia)
Crianças até 7 anos não pagam
Grátis às terças-feiras
Garanta o ingresso pela internet:
Estacionamento com Zona Azul Especial — R$ 6,67 por três horas
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
