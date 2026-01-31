Com valor de Lucas Paquetá, Flamengo seria capaz de comprar o elenco de 154 clubes de elite da América do Sul

O Flamengo chocou o mundo com a compra dos direitos econômicos de Lucas Paquetá. O acerto pelo valor de 42 milhões de euros (R$260 milhões) colocou o rubro-negro num patamar nunca antes atingido por um clube brasileiro.
Para se ter uma ideia: o Bolavip Brasil mergulhou fundo nas finanças do futebol mundial para descobrir que, com o valor a ser pago ao West Ham por Paquetá, o Flamengo seria capaz de comprar o elenco inteiro de nada menos que 138 clubes integrantes das 16 maiores ligas nacionais de futebol do mundo.
Mais impressionante ainda: com o dinheiro que pagará pelo retorno de Paquetá, o Flamengo seria capaz de comprar os elencos inteiros de 87% de todos os times de primeira divisão da América do Sul.
O Flamengo já é capaz de comprar elencos inteiros de ligas nacionais secundárias da Europa, como Portugal, Holanda, Turquia e Grécia. Faltou pouco para o Flamengo ser capaz de comprar um elenco inteiro das cinco ligas mais fortes da Europa: por mais 6,8 milhões de euros, poderia bancar o plantel do Metz, da França.
Metodologia
Para chegar a esses dados, o Bolavip Brasil checou no site especializado Transfermarkt o valor de mercado de todos os times da primeira divisão da América do Sul, do México, da Major League Soccer (Estados Unidos e Canadá), do Japão, da Arábia Saudita e dos seguintes países europeus: Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, Itália, Alemanha, Grécia, Turquia e Rússia.
No total, os clubes da primeira divisão de 25 países diferentes tiveram seus valores de mercado checados.
Confira 10 clubes do mundo que poderiam ter seus elencos inteiros comprados pelo 42 milhões de euros que o Flamengo pagou em Lucas Paquetá:
1 - Penãrol (Uruguai) - valor do elenco: 35,8 milhões de euros
2 - San Lorenzo (Argentina) - valor do elenco: 40,5 milhões de euros
3 - LDU (Equador) - valor do elenco: 17,8 milhões de euros
4 - Atlético Nacional (Colômbia) - valor do elenco: 19,6 milhões de euros
5 - New York Red Bulls (MLS) - valor do elenco: 30,8 milhões de euros
6 - Necaxa (México) - valor do elenco: 37,3 milhões de euros
7 - Vitória Guimarães (Portugal) - valor do elenco: 26,9 milhões de euros
8 - Sparta Rotterdam (Holanda) - valor do elenco: 24,4 milhões de euros
9 - Kashima Antlers (Japão) - valor do elenco: 23,7 milhões de euros
10 - Al-Ettifaq (Arábia Saudita) - valor do elenco: 31,9 milhões de euros
