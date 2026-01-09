Inscrições abertas para a próxima turma do Comitê Jovem do Museu do Futebol

Iniciativa vai selecionar 6 adolescentes entre 16 e 18 anos que receberão bolsa-auxílio para participar de atividades híbridas
O Museu do Futebol, em São Paulo, está com inscrições abertas para sua nova turma do Comitê Jovem. Este grupo especial formado por adolescentes de 16 a 18 anos vai realizar atividades híbridas com o objetivo de auxiliar as equipes do Museu a identificar novos olhares sobre os conteúdos, exposições e acervos. As pessoas selecionadas vão receber uma bolsa-auxílio total de R$ 3.900,00, tendo o compromisso de participar de seis encontros presenciais e cinco atividades remotas ao longo de seis meses. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo.
As inscrições ficarão abertas até o dia 27 de março e podem ser feitas gratuitamente no link disponível no Edital. Para participar, as pessoas interessadas devem comprovar que estão estudando (em escola pública ou privada), ser residentes da região metropolitana de São Paulo e demonstrar interesse por cultura, história e esportes. Na inscrição, deverão apresentar uma redação de próprio punho com o tema “Juventude e participação cultural: desafios e potencialidades”, com até 30 linhas, e um vídeo se apresentando, gravado na vertical e com até dois minutos de duração.
Durante o período de atividades no Museu, o grupo vai realizar visitas, conversar com as equipes e receber orientações gerais para cumprir um desafio: elaborar um guia com dicas e conteúdos para museus e exposições se tornarem mais instigantes para esse perfil de público. A ideia é ter o olhar dos jovens sobre o que pode ser mais interessante nos museus para outros adolescentes.
"Criar espaços de troca com essa geração é fundamental para que o museu se mantenha conectado com as tendências dos jovens e, com isso, consiga cumprir um papel importante de engajar os adolescentes para uma vida cultural cada vez mais ativa” explica o coordenador do Núcleo Educativo do Museu do Futebol, Marcelo Continelli.
O Comitê Jovem teve quatro edições até agora e já recebeu 22 adolescentes, entre moças e rapazes de diferentes perfis, que trouxeram ideias contribuições únicas para o Museu. A turma passada, por exemplo, elaborou o roteiro e gravou um audioguia que já está disponível para quem visita o museu!
SERVIÇO
Edital Comitê Jovem do Museu do Futebol
Inscrições de 5 de janeiro a 27 de março de 2026
Aberto para jovens de 16 a 18 anos, estudantes e residentes na região metropolitana de São Paulo
Edital: https://www.idbr.org.br/edital-de-selecao-para-comite-jovem-2026-do-museu-do-futebol/
O formulário de inscrição está disponível no Edital.
SOBRE O MUSEU DO FUTEBOL
Localizado numa área de 6.900 m² no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho – o Pacaembu, o Museu do Futebol possui salas expositivas que instigam o visitante a experimentar sensações e compreender por que, no Brasil, o futebol é mais do que um esporte: é nosso patrimônio, parte de nossa cultura e de nossa identidade.
O Museu do Futebol é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, concebido pela Fundação Roberto Marinho. O IDBrasil Cultura, Educação e Esporte é a Organização Social de Cultura responsável pela sua gestão.
PATROCINADORES E PARCEIROS
A temporada 2025 do Museu do Futebol conta com patrocínio do Mercado Livre, Arkema, Rede e Goodyear; apoio do Grupo Zanchetta, Farmacêutica EMS, Adidas, Grupo Globo, Pinheiro Neto Advogados e Sabesp; conta ainda com a Evonik Brasil como empresa parceira e dos parceiros de mídia Revista Piauí, Rádio Transamérica FM, Gazeta Esportiva, Guia da Semana, Dinamize e JCDecaux. O Museu do Futebol é realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e do Ministério da Cultura – Lei Rouanet
