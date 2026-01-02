Revelado pelo Santos, centroavante Tico Santana reforça o Jabaquara na Série A4 do Paulista

O Jabaquara segue montando seu elenco com vistas ao Campeonato Paulista da Série A4. A mais recente aquisição é Tico Santana, centroavante de 22 anos de idade revelado pelo Santos e com passagens também por clubes do exterior.
O atleta já está treinando com seus companheiros na preparação para a disputa do estadual, cuja estreia do Leão da Caneleira está programada para o dia 31 de janeiro, diante do Nacional, no Estádio Espanha.
``Nasci em Santos e passei por outros clubes da região. Estou treinando forte e bastante motivado para ajudar o Jabaquara a brilhar na Série A4. O treinador Adriano Piemonte está fazendo trabalho muito bom, ao lado do auxiliar Marcos Bruno e toda a comissão técnica. O foco é estar no melhor condicionamento possível para a primeira rodada´´, declarou.
BULGÁRIA E EMIRADOS
Mackson Charles Santana Barbosa nasceu no dia 23 de janeiro de 2003, tem 1,76 de altura e pesa 85 quilos. Além do Santos, o atacante atuou nas categorias de base da Portuguesa Santista e do São Vicente AC.
Como profissional, Tico Santana vestiu as camisas do Slavia da Bulgária, Al Ain dos Emirados Árabes, União Suzano-SP e Santa Helena-GO.
Fonte e foto: Tática Assessoria
