Final da Champions League confirma jogadores brasileiros campeões europeus pelo 21º ano seguido

Arsenal e Paris Saint-Germain vão decidir a Liga dos Campeões da Europa no próximo dia 30 na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, e o Brasil terá mais uma vez um campeão do torneio. Independentemente de quem ficar com a taça, o país estará no topo.
Levantamento feito pelo Somos Fanáticos mostra que nas últimas 21 temporadas, pelo menos um jogador brasileiro ficou com a taça do maior torneio continental do planeta.
Os franceses, inclusive, ficaram com o título no ano passado com três brasileiros fazendo parte do elenco. O capitão Marquinhos é o principal nome. Além dele, o zagueiro Lucas Beraldo fazia parte da equipe, assim como Gabriel Moscardo.
Na atual temporada, Marquinhos e Berardo seguem no elenco. A equipe de Luís Enrique busca o bicampeonato continental.
Em busca da primeira taça, o Arsenal pode ser campeão com uma trinca de Gabriel no elenco. O zagueiro Magalhães e os atacantes Martinelli e Jesus são peças do elenco dos Gunners em busca do primeiro título.
Brasil com 60 campeões
De 2005 para cá, desde o título do Liverpool, que não tinha nenhum jogador do Brasil no elenco, o futebol brasileiro teve 60 jogadores levantando a ‘Orelhuda’.
O clube com mais brasileiros no elenco foi o Milan na temporada 2006/07. A equipe italiana tinha sete jogadores do Brasil, comandados por Carlo Ancelotti, atualmente técnico da seleção. Kaká foi o grande destaque e foi eleito o melhor do mundo.
O Barcelona venceu quatro vezes a Champions nestes 21 anos e ao todo teve 14 atletas do Brasil em sua equipe. O Real Madrid, vencedor de seis torneios, teve 19 jogadores nascidos no Brasil.
Veja o números de brasileiros de cada campeão
2005-2006: Barcelona - 4 brasileiros
2006-2007: Milan - 7 brasileiros
2007-2008: Manchester United - 1 brasileiro
2008-2009: Barcelona - 2 brasileiros
2009-2010: Internazionale - 4 brasileiros
2010-2011: Barcelona - 3 brasileiros
2011-2012: Chelsea - 4 brasileiros
2012-2013: Bayern de Munique - 3 brasileiros
2013-2014: Real Madrid - 2 brasileiros
2014-2015: Barcelona - 5 brasileiros
2015-2016: Real Madrid - 3 brasileiros
2016-2017: Real Madrid - 3 brasileiros
2017-2018: Real Madrid - 2 brasileiros
2018-2019: Liverpool - 2 brasileiros
2019-2020: Bayern de Munique - 1 brasileiro
2020-2021: Chelsea - 1 brasileiro
2021-2022: Real Madrid - 5 brasileiros
2022-2023: Manchester City - 1 brasileiro
2023-2024: Real Madrid - 4 brasileiros
2024-2025: PSG - 3 brasileiros
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