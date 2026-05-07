quinta-feira, 7 de maio de 2026

Final da Champions League confirma jogadores brasileiros campeões europeus pelo 21º ano seguido


Arsenal e Paris Saint-Germain vão decidir a Liga dos Campeões da Europa no próximo dia 30 na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria, e o Brasil terá mais uma vez um campeão do torneio. Independentemente de quem ficar com a taça, o país estará no topo.

Levantamento feito pelo Somos Fanáticos mostra que nas últimas 21 temporadas, pelo menos um jogador brasileiro ficou com a taça do maior torneio continental do planeta.

Os franceses, inclusive, ficaram com o título no ano passado com três brasileiros fazendo parte do elenco. O capitão Marquinhos é o principal nome. Além dele, o zagueiro Lucas Beraldo fazia parte da equipe, assim como Gabriel Moscardo.

Na atual temporada, Marquinhos e Berardo seguem no elenco. A equipe de Luís Enrique busca o bicampeonato continental.

Em busca da primeira taça, o Arsenal pode ser campeão com uma trinca de Gabriel no elenco. O zagueiro Magalhães e os atacantes Martinelli e Jesus são peças do elenco dos Gunners em busca do primeiro título.

Brasil com 60 campeões

De 2005 para cá, desde o título do Liverpool, que não tinha nenhum jogador do Brasil no elenco, o futebol brasileiro teve 60 jogadores levantando a ‘Orelhuda’.

O clube com mais brasileiros no elenco foi o Milan na temporada 2006/07. A equipe italiana tinha sete jogadores do Brasil, comandados por Carlo Ancelotti, atualmente técnico da seleção. Kaká foi o grande destaque e foi eleito o melhor do mundo.

O Barcelona venceu quatro vezes a Champions nestes 21 anos e ao todo teve 14 atletas do Brasil em sua equipe. O Real Madrid, vencedor de seis torneios, teve 19 jogadores nascidos no Brasil.

Veja o números de brasileiros de cada campeão


2005-2006: Barcelona - 4 brasileiros

2006-2007: Milan - 7 brasileiros

2007-2008: Manchester United - 1 brasileiro

2008-2009: Barcelona - 2 brasileiros

2009-2010: Internazionale - 4 brasileiros

2010-2011: Barcelona - 3 brasileiros

2011-2012: Chelsea - 4 brasileiros

2012-2013: Bayern de Munique - 3 brasileiros

2013-2014: Real Madrid - 2 brasileiros

2014-2015: Barcelona - 5 brasileiros

2015-2016: Real Madrid - 3 brasileiros

2016-2017: Real Madrid - 3 brasileiros

2017-2018: Real Madrid - 2 brasileiros

2018-2019: Liverpool - 2 brasileiros

2019-2020: Bayern de Munique - 1 brasileiro

2020-2021: Chelsea - 1 brasileiro

2021-2022: Real Madrid - 5 brasileiros

2022-2023: Manchester City - 1 brasileiro

2023-2024: Real Madrid - 4 brasileiros

2024-2025: PSG - 3 brasileiros


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