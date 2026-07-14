Portuguesa, América-RN e CSA, que já estiveram na elite do Brasileirão, seguem firmes nas oitavas da Série D

América-RN e CSA confirmaram na segunda-feira (13/7) a presença na quarta fase do Brasileiro da Série D. Vão se juntar a outros 14 times que disputarão as oitavas de final. O time potiguar derrotou o Trem-AP por 2 a 1, na Arena das Dunas, em Natal. Já a equipe alagoana goleou o Betim-MG por 4 a 0, no Rei Pelé.
No agregado, o América superou o Trem por 6 a 2. Já o CSA fez 4 a 1 no Betim. Agora, o América enfrentará o Gama-DF. E o CSA jogará com o São Luiz-RS.
América-RN, CSA e Portuguesa, que eliminou no sábado (12) o Marcílio Dias-SC vencendo por 2 a 0, são os únicos que já estiveram na Série A do Brasileiro, a partir de 2003, quando a competição passou a ser disputada no sistema de pontos corridos, e que figuram entre os 16 que continuam na Série D.
Confira os confrontos da quarta fase, com jogos de ida e volta:
Goiatuba-GO x Ferroviário-CE
Luverdense-MT x ABC-RN
Nacional-AM x Iguatu-CE
São José-RS x Treze-PB
Uberlândia-MG x Portuguesa-SP
Cianorte-PR x ASA-AL
CSA-AL x São Luiz-RS
América-RN x Gama-DF
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