Levantamento inédito aponta os estádios de futebol mais perigosos de se frequentar em São Paulo

Ir a um jogo de futebol pode trazer alegrias, em caso de vitórias, tristezas, em caso de derrotas, e também prejuízos e traumas, dependendo do lugar onde a partida acontece. Levantamento inédito do Bolavip Brasil apontou quais são os estádios de futebol mais perigosos de se frequentar no estado de São Paulo, considerando furtos e roubos na região onde eles estão localizados. E o Allianz Parque, casa do Palmeiras, apareceu em primeiro lugar.
Metodologia
Para chegar aos números, o levantamento considerou os estádios onde os 19 times paulistas participantes das quatros divisões do Campeonato Brasileiro estão mandando suas partidas em 2026.
Em seguida, identificou a delegacia que atende a região de cada estádio e recorreu aos dados disponíveis na página da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para consultar o número de roubos e furtos registrados em cada delegacia em janeiro, fevereiro e março deste ano.
Allianz Parque é o mais perigoso de São Paulo; casa da Ponte é o mais perigosa no interior
A delegacia que atende a região do Allianz Parque, localizado no bairro da Barra Funda, registrou 3.243 ocorrências de furtos e roubos entre janeiro e março desse ano. É o maior número, com sobras. Foi onde teve a maior ocorrência de roubos, furto de veículos e outros tipos de furto.
São quase 1.200 ocorrências a mais do que o registrado na delegacia que atende região do Canindé, estádio onde a Portuguesa manda suas partidas na Série D. O terceiro estádio mais perigoso do estado é a casa do Corinthians, a Neo Química Arena. Foram 1.064 ocorrências registradas na delegacia que atende a região do Itaquerão.
Fora da capital e da região metropolitana, o estádio mais perigoso de São Paulo é o Moisés Lucarelli, em Campinas, onde a Ponte Preta manda suas partidas. Um total de 878 ocorrências na delegacia que atende a região do estádio.
Na delegacia que atende o Brinco de Ouro, casa do Guarani, foram registradas 490 ocorrências. Um detalhe: foi na região do estádio bugrino onde ocorreu o maior número de roubo de veículos, superando inclusive os números registrados na capital: 70.
Estádio do Mirassol fica na região mais segura entre os estádios analisados
O Mirassol, fenômeno do futebol brasileiro desde o ano passado, pode se orgulhar do time que fez história ao se classificar para a Libertadores no primeiro ano de disputa da Série A e também do estádio Estádio José Maria Campos Maia. A delegacia que atende a região do estádio na cidade de Mirassol foi que registrou menos ocorrências de furtos e roubos nos primeiros três meses de 2026. Foram apenas 48 ocorrências. Foram 67 vezes menos ocorrências criminais que as registradas na região do Allianz Parque.
Outra região que se destaca pela segurança é aquela onde fica o estádio Doutor Jorge Ismael, casa do Novorizontino. Foram apenas 67 ocorrências de roubos e furtos.
Os 10 estádios de futebol mais perigosos do estado de São Paulo (ocorrência de furtos e roubos na região):
1- Allianz Parque (Palmeiras): 3.243 ocorrências
2- Canindé (Portuguesa): 2.077 ocorrências
3- Neo Química Arena (Corinthians): 1.064 ocorrências
4- Primeiro de Maio (São Bernardo): 953 ocorrências
5- Moisés Lucarelli (Ponte Preta): 878 ocorrências
6- Morumbi (São Paulo): 857 ocorrências
7- Brinco de Ouro (Guarani): 490 ocorrências
8- Vila Belmiro (Santos): 488 ocorrências
9- Alfredo de Castilho (Noroeste): 350 ocorrências
10- Limeirão (Inter de Limeira): 344 ocorrências
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