sexta-feira, 8 de maio de 2026

Técnico Marcos Fabiano garante Mauá preparado para confronto direto pela liderança do grupo 4 da Bezinha


Jogo com o Itaquaquecetuba será realizado neste sábado no Pedro Benedetti


Mauá FC e Itaquaquecetuba fazem neste sábado (9/5) um dos principais jogos da quarta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub 23, a popular Bezinha. A partida será realizada às 15 horas, no Estádio Pedro Benedetti, na Grande São Paulo.

Treinador do segundo colocado do grupo 4 com sete pontos ganhos, apenas dois atrás do adversário, Marcos Fabiano reconhece a dificuldade do desafio, mas vê o Mauá preparado para lutar pela liderança da chave.

``O Itaquá faz excelente início de campeonato e está invicto. A partida será difícil e equilibrada, mas tivemos uma semana de trabalho muito proveitosa, o que me deixa confiante que podemos conquistar o resultado positivo e chegar ao primeiro lugar do grupo´´, declarou o profissional.

OUTROS JOGOS

Os demais jogos da rodada do grupo 4 são Manthiqueira x Barcelona, às 15 horas deste sábado, em Guaratinguetá, e União Mogi x Grêmio Mauaense, programado para as 10 horas de domingo, na cidade de Mogi das Cruzes.


 




Foto: divulgação / Mauá - Fonte: Tática

 

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