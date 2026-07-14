terça-feira, 14 de julho de 2026

Confira datas, horários e locais dos confrontos das oitavas de final da Série D


A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (14/7) a tabela detalhada das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D 2026. A fase será disputada em jogos de ida e volta entre os dias 18 e 26 de julho, definindo os oito classificados para as quartas de final da competição.

Os confrontos de ida começam no sábado (18), com seis partidas, e prosseguem no domingo (19), encerrando a primeira metade da fase. Os duelos de volta serão realizados entre os dias 25 e 26 de julho.

Os oito vencedores dos confrontos avançam às quartas de final da Série D. A partir dessa etapa, além da disputa pelo título nacional, estará em jogo o acesso à Série C de 2027.

Jogos de ida


Sábado (18/07)

16h – Nacional-AM x Iguatu-CE – Estádio Ismael Benigno, em Manaus (AM).

16h – São José-RS x Treze-PB – Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS).

16h – Cianorte-PR x ASA-AL – Estádio dos Pássaros, em Arapongas (PR).

17h – Uberlândia-MG x Portuguesa-SP – Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG).

18h30 – Goiatuba-GO x Ferroviário-CE – Estádio Divino Garcia Rosa, em Goiatuba (GO).

19h – Luverdense-MT x ABC-RN – Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).


Domingo (19/07)

11h – São Luiz-RS x CSA-AL – Estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS).

19h – América-RN x Gama-DF – Arena das Dunas, em Natal (RN).


Jogos de volta

Sábado (25/07)

16h – Iguatu-CE x Nacional-AM – Estádio Morenão, em Iguatu (CE).

16h – Portuguesa-SP x Uberlândia-MG – Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).


Domingo (26/07)

16h – Gama-DF x América-RN – Estádio Bezerrão, no Gama (DF).

16h – CSA-AL x São Luiz-RS – Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

17h – Ferroviário-CE x Goiatuba-GO – Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

17h – ABC-RN x Luverdense-MT – Arena das Dunas, em Natal (RN).

17h – Treze-PB x São José-RS – Estádio Amigão, em Campina Grande (PB).

17h – ASA-AL x Cianorte-PR – Estádio Coaracy Fonseca, em Arapiraca (AL).

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