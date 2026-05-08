Confira a tabela e o regulamento do Campeonato Paulista Sub 20 - Série A

A tabela e regulamento do Campeonato Paulista Sub 20 Série A estão definidas. Ao todo, 44 equipes estarão no torneio, que será divido em seis fases e tem início marcado para 29 de maio e data da final programado para 28 de novembro. Todos os confrontos terão parada para hidratação.
As 44 equipes serão divididas em três grupos, um com 14 times e dois com 15 clubes, de acordo com o ranking da classificação final de 2025. Os confrontos nesta fase serão em turno único, classificando os 10 mais bem posicionados de cada chave, além dos dois melhores 11º colocados.
Ao término da primeira fase, os dois clubes que somarem o menor número de pontos ganhos em cada um dos grupos, totalizando seis equipes, serão rebaixadas. A partir de 2029, quatro equipes serão rebaixadas enquanto outras quatro sobem da Série B.
Os confrontos da segunda fase, já em mata-mata, serão definidos por critérios técnicos, com o time de melhor campanha enfrentando a 32ª campanha e assim por diante. Em caso de empate no placar agregado, a definição do classificado será nos pênaltis.
Oitavas de final, quartas de final, semifinal e final também acontecerão em jogos de ida e volta.
Clique aqui e confira o Regulamento - Paulista Sub-20 - Série A
Clique aqui e confira a Tabela - Paulista Sub-20 - Série A
Nenhum comentário:
Postar um comentário