A nova onda das SAFs: por que os clubes brasileiros estão mais cautelosos?

Desespero financeiro e melhor infraestrutura não são mais os grandes atrativos para a formação dessa geração dos clubes-empresa
A gestão das SAFs no futebol brasileiro tem se tornado um cenário cada vez mais comum. Após as primeiras levas dos clubes-empresa, está surgindo uma nova onda, com objetivos diferentes das anteriores. O desespero financeiro já não é mais o único foco dessa procura, fato que deixa as equipes mais cautelosas para concretizar essa transformação.
Agora, os novos negócios já nascem sob a Nova Lei das SAFs e as novas regras de Fair Play Financeiro da CBF. A busca pelo formato clube-empresa nessa nova onda almeja ter maior transparência contábil, teto de gastos, além de contratos que prevejam a obrigatoriedade de conselheiros independentes.
Rivais em Campinas, Guarani e Ponte Preta são possíveis clubes a aderirem a essa nova onda das SAFs. Em teoria, a situação do Bugre está mais avançada. Conselheiros alviverdes já aprovaram a mudança no estatuto do clube. Roberto Graziano, dono do Grupo Magnum, é um dos interessados. O que tem travado a mudança é a disputa judicial por conta das eleições da diretoria, em que a Justiça tem exigido a anulação do pleito e a convocação de novas eleições devido a irregularidades nas chapas. Recentemente, o presidente do Guarani, Rômulo Amaro, garantiu que o processo continua em andamento, mas que exige muita cautela.
Já a Macaca, apesar de ter aprovado o início do processo para virar SAF no papel, ainda não tem um nome certo para adquirir parte da equipe alvinegra.
Nessa nova onda, mas em um processo muito a frente da dupla campineira e já em fase de execução, a SAF Juventus, firmada em outubro do ano passado em uma operação de R$ 480 milhões (ao longo de 10 anos) por 90% do futebol do clube, já começa a colher os frutos. O título da série A2 do Campeonato Paulista é a prova disso. O Moleque Travesso sonha alto e, além de ter um calendário recorrente conquistando uma vaga na série D do Campeonato Brasileiro, planeja a revitalização do estádio, a futura Arena Javari, para a disputa do Campeonato Paulista do ano que vem.
As mudanças com a transformação em um clube-empresa, nos dias de hoje, vão muito além de saciar e reduzir as dívidas e da modernização da infraestrutura: tem principalmente o intuito de aproveitarem as novas regras tributárias que entram em vigor a partir de janeiro de 2027. Com isso, os impostos que os clubes pagam podem saltar para cerca de 16% de tudo que se arrecada. Caso virem SAF, esse imposto cai para 5%. Uma estratégia jurídica fundamental para blindar as receitas e pagar menos impostos, mesmo que, por enquanto, a gestão continue sendo interna.
``O modelo associativo tradicional está com os dias contados a partir de 2027 devido ao aumento de custos em comparação ao formato empresarial. Se as primeiras ondas de SAFs foram motivadas pelo sufoco financeiro, busca por investidores e melhora em campo, o próximo movimento será impulsionado pela sobrevivência tributária. A Reforma Tributária vai desencadear uma nova onda de migrações focada estritamente na eficiência fiscal´´, destaca o advogado especialista em direito desportivo, Cristiano Caús, sócio do CCLA Advogados, escritório que atuou no processo de clubes se tornarem SAFs no país e SADs fora do Brasil.
Em nível de comparação, a primeira leva das SAF’s, considerada por muitos a fase do desespero financeiro, tinha como objetivo principal saciar as dívidas bilionárias, afastando qualquer possibilidade, mínima que fosse, de fechar as portas. O pontapé inicial foi dado por Ronaldo, que comprou 90% das ações da SAF do Cruzeiro. Entretanto, pouco tempo depois acabou vendendo o clube para Pedro Lourenço, dono dos Supermercados BH, por R$ 600 milhões.
Na sequência, o Botafogo também foi adquirido pelo americano John Textor por R$ 400 milhões por meio da sua holding multiclubes, posteriormente chamada de Eagle Football Holdings. Após diversos imbróglios e inúmeros transferbans, que geraram a perda do controle do conglomerado Eagle Football para administradores judiciais, Textor foi oficialmente destituído do comando do Alvinegro e permanece afastado das funções administrativas na SAF do Botafogo. Neste ano, o clube vendeu as ações de sua SAF para o grupo norte-americano GDA Luma por R$ 525 milhões. Apesar da assinatura com a nova gestora, John Textor contesta a operação. O empresário alega que ainda é o dono oficial das ações e cita processos judiciais em andamento no exterior para travar a transferência de controle.
No Vasco da Gama, a empresa norte-americana 777 Partners comprou 70% das ações da SAF cruzmaltina por aproximadamente R$ 700 milhões. Diante de uma administração e investimentos que geraram questionamentos, o contrato entre Vasco da Gama e 777 Partners foi suspenso em 2024, deixando o clube associativo responsável pela gestão. A pedido da empresa, o presidente do Gigante da Colina, Pedrinho, foi recentemente afastado do comando. Agora, o clube está em negociações para revender 90% das ações da SAF para o empresário Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, por valor superior a R$ 2 bilhões.
Tal urgência por investimentos para salvar os clubes fez com que muitos contratos deixassem inúmeras brechas regulatórias, que não blindaram contra colapsos dos próprios investidores, e agora alguns clubes colhem negativamente os frutos disso.
No movimento seguinte, o processo para equipes como Bahia e Atlético-MG se tornarem SAFs pareceu contar com um caráter mais profissional do que o anterior. Foram negociações mais longas e complexas, com contratos mais amarrados. Demorou mais de um ano até a compra do Tricolor se concretizar pelo Grupo City, por conta de auditorias, exigências contratuais e aprovações rígidas dos conselhos. O aporte em questão foi de R$ 1 bilhão por 90% da equipe baiana. Enquanto o Galo vendeu 75% das ações da sua SAF para a Galo Holding, grupo de investidores e empresários locais que já eram mecenas históricos do clube, no valor de R$ 913 milhões.
Esta nova onda das SAFs consolida uma nova era de maturidade jurídica, exigência técnica e sobrevivência institucional no futebol brasileiro. Ao rejeitarem a venda integral e imediata do controle, os clubes passam a blindar sua identidade por meio de modelos híbridos ou minoritários. Assim, a busca por parceiros estratégicos e fundos de investimento substitui a figura de um único “dono”, garantindo a injeção de capital necessária sem que a associação precise abrir mão do comando do futebol.
Fonte: FutPress
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