Fabiano Carneiro seguirá no comando do São Bento na Série A2 do Paulista

Enquanto a diretoria continua planejando a transformação do São Bento em SAF, o departamento de futebol do clube de Sorocaba já pensa no Campeonato Paulista da Série A2 em 2026. Nesta terça-feira (18/11) foi anunciado a permanência de Fabiano Carneiro, que assumiu o cargo no meio da Copa Paulista, no comando do Bentão na próxima temporada.
Depois de atuar como auxiliar técnico, treinador interino e depois efetivo, Fabiano Carneiro ganhou a confiança da diretoria do São Bento. Os dirigentes avaliaram que ele demonstrou muita inteligência na condução do elenco, conhecimento tático, gestão de equipe e muita capacidade. E, por tudo isso, merece a oportunidade de iniciar o trabalho na Série A2.
Junto com o treinador Fabiano Pereira, chegam para a comissão técnica do São Bento o auxiliar técnico Alex Santos (Cicinho), o preparador físico Marcel França e o analista de desempenho Luccas Lapa Faria. Também estão confirmados o ídolo do clube Rodrigo Viana (preparador de goleiros) e o preparador adjunto Ander Aparecido (fisiologista).
A partir de agora a diretoria corre atrás de oficializar a contratação de aproximadamente 20 jogadores, que já estão verbalmente acertados, além dos garotos da base que foram chamados para atuar no profissional na próxima temporada.
