Zé Vitor, ex-Maringá, é o segundo reforço da Lusa para o Paulistão 2026

A Portuguesa oficializou nesta quarta-feira (5/11) a contratação do meio-campista Zé Vítor para a disputa do Paulistão 2026. Trata-se do segundo reforço lusitano para a próxima temporada.
O atleta de 25 anos, que chega por empréstimo junto ao Maringá Futebol Clube até o final do Estadual, marcou quatro gols em 21 jogos pelo time paranaense neste ano.
Além de defender o Maringá, onde atua desde 2024 e foi vice-campeão estadual nesta temporada, o meia também vestiu as camisas de Athletico-PR e Mirassol, acumulando experiência nas duas últimas edições da Série A do Brasileiro.
``Quero dar muito orgulho à torcida. Venho para somar e estou muito feliz por vestir essa camisa. É o meu primeiro Paulistão, espero poder fazer um grande campeonato junto com a nossa equipe´´. declarou Zé Vitor.
Tadeu Oliveira Júnior, vice-presidente de futebol da Portuguesa, exaltou as qualidades do novo reforço lusitano.
``O Zé (Vitor) é um meio-campista com boa chegada ao ataque. Fez uma temporada muito boa pelo Maringá e, apesar de novo, já tem experiência na Série A, o que é importante em um campeonato de alto nível como o Paulistão´´, destacou.
Zé Vitor já está integrado ao elenco rubro-verde e à disposição do técnico Fábio Matias.
Fonte e foto: assessoria de imprensa da Lusa
