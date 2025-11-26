FPF faz o lançamento da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Jr

A 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve os detalhes divulgados em evento na Mercado Livre Arena Pacaembu na noite da última terça-feira (25/11). Com a manutenção de 128 clubes participantes em 32 sedes distribuídas em 30 cidades, o torneio tem início no dia 2 de janeiro e a decisão marcada para o dia 25, data de aniversário da cidade de São Paulo. Todas as 255 partidas da Copinha serão transmitidas ao vivo.
Com transmissão da Record, Record News, Xsports e nos canais do YouTube da Cazé TV e do Paulistão, a competição terá ampla visibilidade com todos os 255 jogos transmitidos. Além disso, são parceiros da FPF no torneio a Sil, Centauro, Bis, Eurofarma e Wizard by Person.
O evento, que teve a presença de Samir Xaud, presidente da CBF, apoiadora da Copinha, foi apresentado por Raony Pacheco, narrador e apresentador da Cazé TV, contou com comentários de Djalminha e Souza, ex-jogadores, atuais comentaristas do canal e que disputaram a Copinha em 1990 e 2000, respectivamente, e teve a abertura de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol.
``O sucesso da Copinha passa por vocês que acreditam, que investem, que divulgam e que fazem do futebol de base do país um instrumento importante de transformação social. Muito obrigado pelo apoio e parceria da CBF, na presença do presidente Samir Xaud. Obrigado aos prefeitos, Secretários de Esporte e federações pela infraestrutura, logística e segurança. Sem vocês não conseguiríamos receber os quase 4 mil atletas, vindos de todos os cantos do país. Obrigado aos clubes, comissões técnicas, atletas, árbitros, imprensa, patrocinadores e torcedores por estarem ao nosso lado. Quando a gente diz ‘sim’ para a Copinha, estamos dizendo ‘sim’ ao futuro do futebol e desses jovens atletas´´, disse o presidente da FPF em seu discurso de abertura.
``Peço licença para cumprimentar nosso presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Obrigado pelo convite de poder participar junto com você da Copinha. É uma honra dividir esse momento com todos vocês. Eu que venho do estado de Roraima, fui jogador de futebol de base como tantos outros garotos, sonhei um dia em jogar a Copinha. Não foi um desejo isolado, todos os meninos do Brasil carregam esse sonho porque a Copinha tem esse espírito democrático de reunir jovens em todos os cantos do país. Essa diversidade sempre nos trás surpresa, histórias emocionantes e o intercâmbio de experiências e riquezas para se ver no mundo´´, disse Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol.
Assim como nos anos anteriores, as equipes se enfrentam em jogo único dentro dos grupos, classificando as duas mais bem posicionadas às fases de mata-mata. Em caso de empate nestes confrontos diretos, a decisão da vaga se dará sempre em disputas de pênaltis.
Das 30 cidades-sede desta edição da Copinha, três são inéditas: Araçatuba, Cosmópolis e Patrocínio Paulista. Ao todo, 106 cidades já foram sede de jogos do torneio nessas 56 edições desde 1969.
Ao mesmo tempo, 23 clubes vão estrear na competição nesta edição: Águia de Marabá-PA, Araçatuba-SP, Athletic-MG, Batalhão-TO, Centro Olímpico-SP, Cosmopolitano-SP, Esporte de Patos-PB, Esportiva Real-RR, Guanabara City-GO, I9-SP, Independente-AP, Itaquá-SP, Maricá-RJ, Maruinense-SE, Meia Noite-SP, Naviraiense-MS, QFC-RN, Quixadá-CE, Real-RS, Real Soccer-SP, São Luís-MA e União Cacoalense-RO.
Com 11 títulos, o Corinthians é o maior campeão da Copinha seguido de Fluminense, Internacional e São Paulo com 5; Flamengo com 4; Atlético Mineiro e Santos com 3; Nacional, Palmeiras, Ponte Preta e Portuguesa com 2; América-MG, América-SP, Cruzeiro, Figueirense, Guarani, Juventus, Marília, Paulista, Roma Barueri, Santo André e Vasco da Gama, com 1.
