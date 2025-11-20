Próximo ao acesso para a Série A, Criciúma conta com projeto ambicioso de sustentabilidade

Equipe desenvolve, desde 2019, iniciativa de reciclagem que já recolheu mais de 23 mil quilos de lixo do Heriberto Hülse em 2025; ação esteve presente no último jogo da equipe em casa pela Série B
Mesmo com o fim da penúltima rodada no domingo (16), Brasileirão Série B segue em aberto na disputa pelo acesso para a Série A de 2026. Cinco times lutam pelas três vagas restantes e, entre eles, um se destaca por uma iniciativa fora das quatro linhas: o Criciúma. O clube promove, em parceria com a patrocinadora Cristalcopo, o projeto de sustentabilidade “Recicla Junto”, no estádio Heriberto Hülse.
Desde 2019, o projeto socioambiental de economia circular é realizado em todas as partidas disputadas no estádio do Tigre. A iniciativa consiste na coleta e reciclagem dos resíduos gerados pelos torcedores durante os jogos no Heriberto Hülse e, somente neste ano, já destinou mais de 23 mil quilos de resíduos ao processo de reciclagem.
Apenas em 2024, mais de 15 mil quilos foram reciclados no estádio durante partidas do Criciúma na Série A, número 60% superior ao registrado no ano anterior. Neste ano o número reciclado pelo projeto vai ser ainda maior, já que a iniciativa se expandiu e, além do Tigre, firmou uma nova parceria com o Vasco da Gama.
A nova parceria marca um passo importante para o projeto, que desde agosto deste ano tem atuado em São Januário, estádio da equipe Cruzmaltina. Neste período de aproximadamente três meses, a iniciativa alcançou mais de 6 mil quilos de resíduos reciclados no Rio de Janeiro.
``A parceria com o Criciúma, em fase crucial da competição e em contexto global relevante, é motivo de grande honra para o projeto Recicla Junto. É inegável a crescente importância da economia circular no esporte, um setor que hoje é notável gerador de resíduos. Por isso, valorizamos a colaboração com clubes como Criciúma e Vasco, que reconhecem o potencial transformador do futebol em questões sustentáveis. O Recicla Junto tem como objetivo ampliar seu alcance e conscientizar um maior número de pessoas, demonstrando ao universo esportivo a seriedade e o impacto de suas ações na promoção da economia circular”, afirma Augusto Freitas, presidente-executivo da Cristalcopo e fundador do Recicla Junto.
Momento decisivo
O Criciúma, após sequência negativa na Série B, se recuperou nas últimas rodadas com duas vitórias sobre Atlético-GO e Botafogo-SP. A equipe catarinense acumula 61 pontos, na 3ª colocação, com mesma pontuação do Goiás, que está uma posição abaixo. No domingo (23), às 16h30, o Tigre se despede do campeonato enfrentando o Cuiabá na Arena Pantanal.
O time catarinense só depende das próprias forças para garantir a vaga na elite do Campeonato Brasileiro de 2026. Segundo a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) o Criciúma tem 83,3% de chances de acesso. Com uma vitória simples sobre o Dourado, o Tigre estará confirmado no Brasileirão do ano que vem.
Em caso de empate ou derrota
Em caso de empate, o Criciúma terá de torcer para que Chapecoense ou Goiás não vençam as partidas contra Atlético-GO e Remo, respectivamente. Caso o Tigre seja derrotado, deverá torcer para que a Chapecoense não vença o jogo.
Sobre a Cristalcopo
Fundada em 2002, a Cristalcopo tem como foco produzir soluções para a alimentação, oferecendo resultados em embalagens com um forte caráter sustentável que combina tecnologia, praticidade e qualidade de vida para os clientes e a comunidade. Com seis unidades fabris espalhadas pelo Brasil e mais de mil colaboradores, a empresa possui mais de 350 tipos de produtos divididos em três frentes principais: industrial, personalizados e uso e consumo. Em 2019, criou o projeto Recicla Junto com o objetivo de unir sustentabilidade e iniciativas sociais para dialogar com a sociedade em busca de uma cultura sustentável e da aplicação prática da economia circular.
