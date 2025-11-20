Ricardo Gomes sai em defesa do Ancelotti na Seleção Brasileira

Um dos maiores zagueiros do futebol brasileiro e com carreira vitoriosa como técnico, Ricardo Gomes saiu em defesa de Carlo Ancelotti, comandante da Seleção Brasileira atualmente, e da presença de um treinador estrangeiro à frente da equipe pentacampeã do mundo.
O italiano recentemente foi alvo de críticas de outros técnicos, como Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira, principalmente pelo fato de não ser brasileiro e estar no comando da Seleção. Em entrevista exclusiva ao Somos Fanáticos, Ricardo elogiou não apenas o italiano como outros estrangeiros em ação no país.
``As críticas são infundadas. O Abel Ferreira, por exemplo, além do próprio Carlo Ancelotti, são grandes treinadores”, disse criticando apenas a falta de reconhecimento mundial do curso de técnico da CBF:
``A única coisa que estou de acordo é a falta do reconhecimento do diploma dado pela CBF. Isso seria necessário para trabalhar fora do Brasil também. Os treinadores brasileiros reclamam desta falta de reciprocidade. Na Europa, o nosso diploma ainda não é reconhecido e deveria´´, lamentou.
Ricardo Gomes foi treinador no futebol francês e contou um pouco da sua experiência. Segundo ele, foi mais fácil passar por lá, pois já tinha feito carreira também como jogador.
``A minha história é um pouco diferente. Comecei lá no PSG e conhecia bem os jogadores que estavam atuando. Jogamos juntos de 1991 a 1995. Todo mundo me conhecia. Deixei de ser jogador em maio de 1996 e em julho já começava como treinador. Foi mais fácil se adaptar àquela situação, mesmo sendo estrangeiro´´, revelou.
Na França, Gomes treinou, além do PSG, Bordeaux e Monaco. No Brasil, foi técnico do Juventude, São Paulo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Flamengo, Guarani, Vitória, Coritiba e Sport. Ele também passou pela Seleção Brasileira Sub-23.
Confiança para a Copa?
Ricardo Gomes fez parte do elenco do Brasil que conquistou a Copa do Mundo de 1994, mas acabou não jogando por causa de lesão. O ex-zagueiro é comedido na hora de avaliar o trabalho de Ancelotti, porém cravou a seleção como favorita em 2026.
``O Carlo Ancelotti está apenas começando a colocar suas ideias em prática. Não dá para analisar ainda com total clareza. O Brasil sempre entra como um dos favoritos em quase todas as últimas Copas. Ultimamente, não tivemos sucesso, mas é favorito porque carrega o peso das cinco conquistas´´, comentou.
Em 2023, Ricardo Gomes foi coordenador técnico interino da seleção brasileira masculina. Desde 2024, o cargo é ocupado por Juan Santos.
